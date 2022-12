Home

20 Dicembre 2022

Nuovo successo per i RinoCerotti, la squadra Old dei Lions Amaranto

Livorno 20 dicembre 2022

Si è decisa nel primo tempo la partita giocata sul ‘Lodigiani’ di Firenze.

Il confronto in oggetto, disputata sabato e valida per la terza giornata del campionato toscano Old tra i locali dei Ribolliti ed i RinoCerotti Livorno (la rappresentativa di categoria dei Lions Amaranto), si è chiusa con l’afferazione dei labronici 0-2.

Le due marcature sono giunte prima dell’intervallo.

Nel campionato Old non sono previsti punti di piede ed il risultato è determinato unicamente dal numero delle mete siglate.

La prima segnatura degli ospiti porta la firma di Santoni, a bersaglio al termine di una bella azione al largo sviluppata dai trequarti, con ripetuti passaggi.

La seconda invece è di Banchini, che dopo aver raccolto a metà campo un calcetto a seguire di Alderigi, si è involato sul lungolinea.

Per i RinoCerotti un’affermazione pesante e meritata che consente di consolidare il primato in classifica. I livornesi hanno per ora ottenuto tre vittorie in altrettante gare.

Nel campionato Old, ogni successo viene premiato con 4 punti.

Ecco la (bella) situazione in graduatoria dopo i primi tre turni: RinoCerotti Livorno 12 p.; Sorci Verdi Prato 10; Arf Firenze 8; Pirati Livorno 7; Zoo Vasari Arezzo 6; Allupinis Prato* 5; Ribolliti Firenze 3; Pecore Nere Livorno* 2. *Allupins e Pecore Nere una gara in meno.

I giocatori dei RinoCerotti brillanti protagonisti in terra fiorentina, in questa ultima fatica agonistica del 2022: Michele Niccolai, Luca Baroni (cap.), Marco Lenzi, Gianluca Gasparri, Samuel Banchini, Celeste Chiapponi, Paolo Ciandri, Antonio Masciullo, Federico Bani, Luca Santoni, Emanuele Prestinari, Francesco Bitti, Gennaro Guerrera, Mario Della Pina, Giancarlo Pancani, Lorenzo Busicchia, Enrico Quinti, Alessandro Chiesa, Mariano Gambogi, Andrea Caputo, Adriano Sampaolo, Matteo Alderigi, Antonio Risaliti, Antonio Cannavò (coach).

