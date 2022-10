NurSind: “I sindaci elbani si diano da fare. Interventi per garantire condizioni dignitose ai sanitari pendolari”

Home

31 Ottobre 2022

Isola d’Elba (Livorno) 31 ottobre 2022

La segretaria Sassu: “Chi viene da fuori si deve pagare viaggio, vitto e alloggio

Se le istituzioni vogliono un ospedale che funzioni, contribuiscano a trovare soluzioni”

Non accennano a diminuire i disagi per gli operatori sanitari che lavorano all’ospedale di Portoferraio, sull’isola d’Elba.

E la segretaria territoriale di Livorno, Roberta Sassu, chiede l’intervento delle istituzioni locali, a partire dai sindaci degli otto comuni dell’isola.

Al centro del problema resta la difficile situazione dei lavoratori del presidio ospedaliero elbano, costretti a orari massacranti, turni aggiuntivi e doppie notti, in barba alla legge che disciplina i riposi compensativi tra un turno all’altro.

Difficoltà alle quali si aggiunge la difficile logistica dell’ospedale isolano: le condizioni di vita di chi decide di lavorare all’Elba – si spiega dal sindacato delle professioni infermieristiche – sono peggiori rispetto a quelle dei colleghi del continente.

“Chi viene da fuori – racconta Sassu – è costretto a pagarsi viaggio, pernottamento e vitto per i giorni nei quali lavora.

I costi degli alloggi sono ingenti, soprattutto in alta stagione, e da aprile a ottobre è perfino difficile riuscire a trovare una sistemazione.

Solo dopo la nostra recente battaglia sono stati messi a disposizione del personale infermieristico e Oss sei posti letto nella foresteria.

Che spesso non sono sufficienti.

Poi c’è la questione del pasto: la mensa ospedaliera è inagibile e ai dipendenti viene erogato un ticket che permette loro di mangiare in un bar del porto.

Questo comporta due tipi di problemi: da una parte la scomodità di doversi spostare, dall’altra il fatto che i prodotti di un bar non possono certo sostituire un pasto completo, che è un diritto di ogni dipendente”.

Secondo il sindacato è il momento che la politica elbana si impegni concretamente per garantire condizioni di lavoro dignitose al personale che lavora nell’ospedale di Portoferraio.

“I sindaci – le parole di Sassu – dovrebbero lavorare tutti insieme per trovare soluzioni in grado di facilitare le condizioni del personale sanitario pendolare, a partire da alloggi in affitto a condizioni di favore.

Se le istituzioni locali vogliono l’isola d’Elba con un ospedale funzionante, questo presidio deve avere al proprio interno professionisti in grado di lavorare in sicurezza e a condizioni pari a quelle dei colleghi del continente.

Non si può pretendere che infermieri e Oss debbano spendere parte di ciò che guadagnano per lavorare.

Come fanno i sindaci a non preoccuparsi? A dormire sonni tranquilli, vivendo su un’isola che spesso può contare, per quanto riguarda la rete territoriale, solo sui medici del 118 e del pronto soccorso, a causa della carenza ormai cronica di guardie mediche e guardie turistiche?

Perché nessuno protesta con Asl e Regione per questa vergognosa situazione?

E dire che l’Elba di ricchezza ne produce in abbondanza: basterebbe che un po’ del denaro che arriva grazie alla straordinaria vocazione turistica dell’isola venisse reinvestito nella sanità del territorio.

Purtroppo fino a oggi la politica elbana, coi primi cittadini in testa, è rimasta muta ai nostri appelli.

Meglio ha fatto Asl Toscana Ovest, che negli ultimi mesi è intervenuta ripristinando la foresteria, autorizzando l’assunzione di dieci persone tra infermieri e Oss e proponendo varie convenzioni per gli affitti al personale sanitario pendolare.

Ora tocca alle istituzioni e alla politica: se ci siete, battete un colpo”.

