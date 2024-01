Home

Nutrizione nella salute cardiovascolare nelle persone trans, se ne parla il 7 gennaio all’Approdo

6 Gennaio 2024

Livorno 6 gennaio 2024 – Nutrizione nella salute cardiovascolare nelle persone trans, se ne parla il 7 gennaio all'Approdo

Domenica 7 gennaio, dalle ore 16 presso L’Approdo Centro Ascolto Lgbtq+, sì svolgerà un evento di approfondimento sul ruolo della nutrizione nella salute cardiovascolare nelle persone trans*.

L’incontro è pensato per confrontarci e capire insieme l’importanza di un’alimentazione bilanciata nella prevenzione degli eventi cardiovascolari. Ci sarà un focus sulle esigenze che nascono dalla terapia farmacologica nel percorso di affermazione di genere. Un’opportunità per arricchire la conoscenza, trovare sostegno e supporto nutrizionale in un ambiente sicuro, accogliente ed inclusivo.

Saranno presenti:

la dottoressa Katia Nardi, dietista specialista in malnutrizione, oncologia e nutrizione artificiale, presidente dell’Albo Dietisti dell’ordine TSRM PSTRP Pisa Livorno Grosseto

Luana Girgenti, laureanda in dietistica con competenze in alimentazione vegetale; musicoterapista specializzata in autismo, disturbi dell’apprendimento e lingue straniere.

