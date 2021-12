Home

Obbligo di mascherina a Cecina, le zone interessate dall'ordinanza con decorrenza immediata

Cecina

20 Dicembre 2021

Obbligo di mascherina a Cecina, le zone interessate dall’ordinanza con decorrenza immediata

Ulteriori misure di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus attraverso l’obbligo di utilizzo di mascherine in alcune zone cittadine

Cecina (Livorno) 20 dicembre 2021

Si dispone l’ obbligo di indossare le mascherine, preferibilmente del tipo FFP2 dato il maggior livello di sicurezza, nelle aree e zone di Cecina dove è più alto il rischio di assembramento, ed in particolare:

– in prossimità di esercizi commerciali;

– a Cecina Centro, nel quadrilatero compreso tra Piazza XX Settembre-Via IV Novembre, Via F.lli Rosselli, Via Don Minzoni, Via Verdi;

– Marinadi Cecina in: in Viale Galliano, Viale della Vittoria, Piazza della Fortezza, e Largo Cairoli.

A tal fine, nei giorni festivi e prefestivi; nel centro cittadino l’amministrazione metterà a disposizione gratuitamente, grazie all’ausilio delle associazioni di volontariato, mascherine almeno del tipo FFP2;

Si richiama alla massima attenzione al rispetto delle misure previste dal vigente quadro normativo, ed in particolare al mantenimento del distanziamento di almeno un metro ed alla regolare e frequente igienizzazione delle mani.

– la presente ordinanza ha decorrenza immediata e sino al 15/01/2022, in collegamento con le disposizioni nazionali in materia di emergenza sanitaria;

SCARICA L’ORDINANZA

