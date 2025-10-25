Home

Occasione d’oro la Libertas, cercherà il colpaccio a Scafati

25 Ottobre 2025

Livorno 25 ottobre 2025

Occasione d’oro per la Libertas. Service che scende a Scafati (palla a due domenica 26 alle 18 con arbitri Gagliardi, Maschietto e Cattani) con la voglia matta di stupire.

La Givova, infatti, è stata costruita per vincere il campionato, mentre l’obiettivo dichiarato degli Amaranto è l’accesso ai play-in. Tuttavia, dopo sei giornate la Libertas viaggia con due punti in classifica in più rispetto ai Campani e vuole continuare il proprio cammino fin qui denso di soddisfazioni.

Ovviamente non sarà facile perché Scafati sta uscendo dalla crisi che ha prodotto la separazione da Coach Alessandro Crotti (promosso il suo vice Mazzetti), l’addio a Matias Bortolin e l’arrivo dell’ex amaranto Nazzareno Italiano che ha cambiato tatticamente il roster e che è stato subito decisivo domenica scorsa al debutto a Forlì.

Gran bella squadra, quella del Patron Longobardi: ha tanta fisicità e altrettanto talento. Caleb Walker tira da 3 con percentuali sopra il 50, l’ala forte Allen, da 2 si spinge addirittura al 67%. Non solo. Al PalaMangano, Scafati tira da 3 con il 50% e ha un pacchetto esterno over size con giocatori che toccano e superato il metro e novanta.

In sostanza è una squadra completa in ogni reparto che non a caso è stata inserita nel novero delle candidate al salto diretto in serie A, categoria da cui è scesa alla fine dell’ultimo campionato.

La Libertas però non intende tra il ruolo di vittima sacrificale e quello di guastafeste, prima di mettersi in viaggio per la Campania, ha scelto il secondo. E’ chiaro che per mantenere fede ai buoni propositi servirà una partita senza sbavature, con un’intensità pari a quella degli avversari. Saranno quindi vietati i cali di tensione accusati nelle prime giornate. Ecco perché questa trasferta tanto lunga, quando difficile, è un test probante per la truppa di un Andrea Diana che conosce molti degli avversari per averli allenati in passato.

