29 Luglio 2025

Livorno 29 luglio 2025 Occhiali da sole da donna, i modelli must have del momento: viaggio fra grandi classici e nuove tendenze

Ci sono accessori che, come pochi, sono in grado di raccontare lo spirito della bella stagione in tutta la sua magia, tra ricerca di spensieratezza e voglia di vivere momenti speciali con le persone importanti, per collezionare ricordi che rimangono per sempre nel cuore.

Gli occhiali da sole fanno da padroni in questo caso e, ogni estate, scandiscono momenti unici tra look studiati nel dettaglio e voglia di osare e sentirsi davvero bene con quello che si indossa.

Quali sono i must have del momento? Le tendenze 2025 mettono in primo piano, per quanto riguarda la moda femminile, diversi classici e altrettante novità. Partiamo con gli evergreen: tra gli occhiali da sole donna del momento è possibile trovare, come è chiaro anche dal catalogo di Vistaexpert, e-commerce di riferimento in Italia quando si parla di occhialeria di qualità e di ampio assortimento di brand, i modelli con montatura aviator.

Sulla cresta dell’onda ormai da cinquant’anni – per amor di precisione, ricordiamo che sono stati progettati negli anni ’30 – negli ultimi anni sono proposti soprattutto con la montatura in acetato, peculiarità che comporta vantaggi soprattutto dal punto di vista della robustezza.

La bella stagione in corso sta vedendo la valorizzazione degli occhiali da sole da donna con lenti di colori diversi dal classico nero.

Ideali per outfit tono su tono e per le situazioni in cui li si sfoggia con l’intenzione di regalare al look un po’ di originalità e di allegria, spaziano da un colore vitaminico come l’arancione fino alle sofisticate sfumature dell’azzurro.

Questi ultimi modelli hanno il loro perché anche come protagonisti di look eleganti, caratterizzati, per esempio, dalla scelta di un capo sofisticato come il tubino.

Una novità dell’ultimo biennio nell’olimpo delle tendenze sono gli occhiali da sole con lenti piccole e tondeggianti (i modelli alla Lennon, per citare un paragone che farà gioire gli appassionati di grande musica).

Proposti da diversi brand, sono perfetti per look street style come quelli all’insegna del total denim, un grande classico di metà anni ’90 che, di recente, è tornato prepotentemente di moda.

Premettendo il fatto che il gusto personale deve essere, in tutti i casi, la bussola principale da seguire, non possiamo non ricordare che questi occhiali sono raccomandati soprattutto per chi ha lineamenti fini e regolari. Hanno infatti le dimensioni perfette per metterli in evidenza senza farli scomparire dietro a montature di dimensioni e forme importanti.

Per quanto riguarda queste ultime, il rettangolo è senza dubbio al centro della scena, forma d’elezione per montature che sono di moda in particolare con linee fortemente squadrate.

