7 Maggio 2023

Occulta nello zaino 10 bottiglie di vino, denunciato un 41enne

Livorno 7 maggio 2023

I Carabinieri della Stazione Livorno Porto hanno denunciato in stato di libertà un 41enne, già noto per altri reati, poiché gravemente indiziato di furto. Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo si sarebbe recato all’interno di un noto supermercato del capoluogo dove, dopo essersi aggirato tra gli scaffali come un normale cliente, si è impossessato di 10 bottiglie di vino. Dopo averle occultate all’interno di uno zaino che aveva con sé, si è avviato verso le casse e le ha oltrepassate, senza pagarne il controvalore, pari a 191 euro, e dileguandosi nelle vie limitrofe. Ma i militari, forti della conoscenza del territorio, hanno rapidamente svolto tutti gli accertamenti del caso e, grazie anche ai filmati delle telecamere del negozio, hanno individuato il presunto responsabile che dovrà rispondere all’AG di Livorno di furto aggravato.

