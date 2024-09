Home

7 Settembre 2024

Occultano costosi profumi in tasca, denunciati

I Carabinieri della Stazione di Cecina, all’esito di una rapida attività d’indagine, hanno identificato e denunciato all’AG di Livorno due cittadini georgiani trentenni per furto in concorso.

Le indagini sono scattate allorché il responsabile di una profumeria cittadina si è rivolta ai militari dopo aver constatato l’ammanco di 4 flaconi di costosi profumi di una nota in vendita nel suo negozio, del valore complessivo di quasi 500 euro.

L’analisi delle telecamere di videosorveglianza del negozio, unita all’intuito investigativo e alla conoscenza del territorio, hanno consentito ai carabinieri di giungere rapidamente all’identificazione di due uomini che, apparentemente normali clienti, si erano aggirati tra gli espositori prelevando le confezioni dei costosi profumi che occultavano poi nelle tasche dei pantaloni, per poi allontanarsi, non visti dal personale addetto, senza pagare alcunché.

I due trentenni, non nuovi a fatti del genere, senza fissa dimora sul territorio nazionale, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.