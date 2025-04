Home

Cronaca

Occupano casa cantoniera a Quercianella, denunciata coppia di nordafricani

Cronaca

9 Aprile 2025

Occupano casa cantoniera a Quercianella, denunciata coppia di nordafricani

Livorno 9 aprile 2025 Occupano casa cantoniera a Quercianella, denunciata coppia di nordafricani

L’azione di controllo del territorio per la prevenzione dei reati in genere, comprende anche un’azione di prossimità e vicinanza alla popolazione tesa alla salvaguardia e sicurezza della cittadinanza anche in un’ottica anti-degrado in determinate aree urbane. In questo ambito operativo i Carabinieri della Stazione di Montenero, a conclusione di intervento effettuato in zona stazione a Quercianella, hanno denunciato in stato di libertà una coppia di stranieri di origini nordafricane, gravemente indiziata di essere responsabile di occupazione abusiva.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, intervenuti nel corso della notte sul posto, proprio a seguito di richiesta da parte di alcuni cittadini che avevano notato strani movimenti in una casa cantoniera ferroviaria, i predetti indagati si sarebbero introdotti abusivamente in un immobile demaniale di quella via della Stazione per dimorarvi illegalmente.

Una volta allontanati dall’edificio, sono stati portati in caserma per la loro completa identificazione e, all’esito delle attività, la coppia è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno, cui dovranno rispondere per il reato di invasione di edifici.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.