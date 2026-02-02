Home

Occupano immobile a Rosignano Marittimo, denunciate tre persone

2 Febbraio 2026

Rosignano Marittimo, (Livorno) 2 febbraio 2026 Occupano immobile a Rosignano Marittimo, denunciate tre persone

Nell’ambito dei servizi intensificati di controllo del territorio condotti dai Carabinieri della Compagnia di Cecina per la prevenzione dei reati in genere, orientati nella costante azione di prossimità e vicinanza alla popolazione tesa anche alla salvaguardia e sicurezza della cittadinanza in ottica anti-degrado, i Militari della Stazione di Rosignano Marittimo, a conclusione di un intervento effettuato in città, hanno denunciato in stato di libertà tre persone di età compresa tra i di 19 e 56 anni originari del nord Africa.

L’attività di polizia giudiziaria è scaturita attraverso una serie di indagini fatte di accertamenti eseguiti dai carabinieri con analisi di documenti, acquisizione di notizie da persone informate e messe a sistema con ulteriori approfondimenti condotti anche attraverso la consultazione di banche dati e soprattutto l’approfondita conoscenza del territorio da parte dei militari del Comando Stazione di Rosignano Marittimo. A conclusione delle attività svolte le tre persone indagate sono state ritenute responsabili dei reati di invasione di terreni od edifici e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico per cui dovranno rispondere alla Procura della Repubblica di Livorno, competente.