Occupazione gratuita degli stalli blu per ristorazione e alimentari, come fare domanda al Comune

29 maggio 2020

Livorno, 29 maggio 2020 – Come annunciato, anche a ristoranti, pizzerie, bar e alimentari che occupano stalli blu, sarà concesso il suolo pubblico gratis, secondo quanto deciso dalla Giunta Comunale.

Gli esercenti che hanno stalli blu storici possono richiedere la conferma degli stessi, e se necessario ne avranno uno in più rispetto all’anno passato.

Coloro che non hanno mai fatto richiesta di suolo pubblico su stalli blu e quest’anno vorranno fare la domanda, avranno diritto a uno o due stalli blu a seconda della metratura interna del locale.

L’esercente interessato ad ottenere l’occupazione gratuita di suolo pubblico su stalli blu, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, deve compilare in ogni sua parte l’apposito modello di Scia Condizionata disponibile sul sito del Comune su questa pagina: http://www.comune.livorno.it/polizia-municipale-amministrativa/polizia-amministrativa/avvisi

Alla Scia l’esercente deve allegare i documenti parte integrante specificati anch’essi in calce alla stessa pagina.

La Scia condizionata e i relativi allegati devono essere spediti alla pec del comune: comune.livorno@postacert.toscana.it

L’oggetto della PEC dovrà essere: RICHIESTA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO: Attività “denominazione/Nome della attività”.

Si precisa che l’occupazione potrà avvenire solo dopo avere ricevuto dall’ufficio la pec di accoglimento da parte del Comune.