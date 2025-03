Home

Provincia

Occupazione in provincia: le previsioni fino a maggio 2025, Confcommercio: importante l’accordo stagionalità 2025

Provincia

26 Marzo 2025

Occupazione in provincia: le previsioni fino a maggio 2025, Confcommercio: importante l’accordo stagionalità 2025

Livorno 26 marzo 2025 Occupazione in provincia: le previsioni fino a maggio 2025, Confcommercio: importante l’accordo stagionalità 2025

Secondo i dati dell’indagine Excelsior, realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Camera di Commercio delinea un quadro positivo per le previsioni occupazionali della provincia di Livorno nel trimestre marzo-maggio 2025. Le assunzioni previste dalle imprese del territorio sono 12.490, con un incremento di 800 unità rispetto allo stesso periodo del 2024. Le figure professionali più richieste riguardano il settore commerciale e dei servizi, che rappresentano il 43% del totale. Tuttavia, il 51% delle imprese segnala difficoltà nel reperire i profili necessari.

“Questa crescente domanda di specializzazione”, conferma il direttore della Confcommercio provinciale Federico Pieragnoli, “interessa anche mansioni come camerieri, aiuto-cuochi e commessi, evidenziando la necessità di percorsi formativi mirati per colmare il divario tra offerta e domanda di lavoro. In tal senso, si sottolinea l’importanza della formazione e dell’aggiornamento professionale come strumenti essenziali per favorire un efficace incontro tra lavoratori e aziende”.

Il nuovo accordo sulla stagionalità: le novità

Un ruolo fondamentale nella gestione del mercato del lavoro è svolto dal nuovo accordo sulla stagionalità, recentemente siglato tra Confcommercio e i sindacati. Il documento conferma la possibilità di applicare i contratti stagionali non solo alle imprese del settore turistico, ma anche a quelle del commercio e dei servizi, purché situate nelle principali località turistiche e nei centri storici delle città d’arte toscane. Questo consentirà una gestione più efficiente dei picchi di lavoro stagionali legati a festività, vacanze ed eventi speciali.

“L’accordo”, commenta Pieragnoli, “introduce inoltre garanzie per i lavoratori stagionali, migliorando la stabilità occupazionale e le condizioni di lavoro. Tra le misure previste figurano una maggiore flessibilità contrattuale, programmi di formazione professionale e un impegno specifico sulla sicurezza, con l’obiettivo di ridurre il turnover stagionale e promuovere opportunità lavorative più strutturate”.

I risultati del primo triennio dell’accordo (2022-2024)

L’accordo sulla stagionalità ha già dimostrato la sua efficacia nel primo triennio di applicazione. Dal 2022 al 2024, hanno aderito 485 aziende in tutta la Toscana, con un picco di adesioni nel 2023, quando si è registrata una ripresa significativa dopo il periodo pandemico. Le province più attive sono state Livorno, Grosseto e Lucca.

Le figure professionali più assunte con contratti stagionali includono addetti alla vendita, magazzinieri, autisti, operai, impiegati e addetti alle pulizie, con una prevalenza di contratti part-time. Complessivamente, in tre anni sono stati assunti 1.123 lavoratori con questa formula contrattuale, di cui 749 donne. L’andamento ha visto 415 assunzioni nel 2022, 420 nel 2023 e un calo nel 2024 (288 assunzioni), riflesso delle difficoltà economiche e della carenza di personale qualificato.

Come aderire all’accordo

Le aziende interessate ad avvalersi delle disposizioni previste dall’accordo possono inoltrare richiesta di adesione all’Osservatorio Regionale del Lavoro (ORL), scrivendo all’indirizzo ORL@confcommercio.toscana.it. L’ORL, costituito in forma paritetica, opera presso Confcommercio Toscana e ha il compito di monitorare e verificare l’attuazione dell’accordo.

Con il rinnovo di questa intesa, le parti coinvolte confermano l’impegno per un mercato del lavoro più equo, efficiente e sostenibile, capace di rispondere alle esigenze delle imprese senza rinunciare alla tutela dei lavoratori.