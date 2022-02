Home

12 Febbraio 2022

Occupazione liceo Enriques e intervento polizia, Unicobas: “Solidarietà agli studenti”

Livorno 12 febbraio 2022

Unicobas Scuola esprime piena solidarietà e sostegno alle mobilitazioni studentesche che si stanno svolgendo a Livorno come in altre città e condanna fermamente l’operazione repressiva messa in atto nella serata di venerdì 11 febbraio contro gli studenti del Liceo Enriques ad opera della Dirigenza e delle forze dell’ordine.

Quella che si sta svolgendo è una protesta che si inserisce in un’ampia mobilitazione nazionale che mette in discussione i guasti di un sistema scolastico che non regge, in cui le uniche cose da salvaguardare sembrano solo la sacra trinità: alternanza, invalsi, esami di stato.

Una mobilitazione cresciuta anche in seguito alla tragica morte sul lavoro di uno studente.

Tante le scuole occupate in Italia in questo periodo. Ma il provincialismo di Livorno non sa confrontarsi con quella che è una delle tante pratiche di lotta, l’occupazione, utilizzata storicamente da lavoratori e studenti in tanti momenti, compreso quello attuale.

Pubblicamente si plaude al ritorno sulla scena delle mobilitazioni studentesche, alla “resilienza” dei giovani dopo il duro periodo del covid, ma, per chi rialza la testa un po’ più di quanto è consentito, l’apprezzamento è subito sostituito dalla manganellate, come è avvenuto a Roma e Torino, dalla minaccia poliziesca, dal dispiegamento di forze dell’ordine, dalla repressione come è avvenuto anche a Livorno.

Già la riunione a cui i rappresentanti della mobilitazione studentesca delle varie scuole sono stati convocati al mattino del venerdì , con la presenza, fra gli altri, di Prefetto e Questore, lasciava capire che c’era una precisa volontà di gestire le proteste studentesche in atto come una questione di ordine pubblico e quindi prevedendo l’impiego della forza. Una riunione che è stata abbandonata dagli studenti, i quali hanno ben compreso evidentemente la mancanza di presupposti positivi.

Nella serata di venerdì poi l’intervento poliziesco, che sarebbe ancor più grave se fosse stato richiesto dal Dirigente, con un dispiegamento di forze che indica l’incapacità di entrare in relazione positiva con le proteste, aldilà della tanto sbandierata volontà di dialogo.

Bene hanno fatto gli studenti dell’Enriques a lasciare soli nel gioco della guerra Polizia Digos e Presidenza, a sgonfiare lo scontro annunciato, a depotenziarlo. Gli studenti collettivamente hanno voluto salvaguardare l’esperienza di questi giorni, i legami costruiti con le ragazze e i ragazzi delle prime classi, la diffusione della mobilitazione, la pratica condivisa a livello di massa della riappropriazione di spazi e tempi, la realizzazione, assieme all’autogestione, di una occupazione che è stata realizzata per tre giorni consecutivi.

Da sabato mattina la scuola è nuovamente in autogestione, la protesta è proseguita da subito.

Si vergogni chi ha pensato di stroncare obiettivi, pratiche di lotta e desideri.

Segreteria Provinciale Unicobas Scuola & Università

Segreteria Regionale Unicobas Scuola & Università

