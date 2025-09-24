Home

24 Settembre 2025

Livorno 24 settembre 2025 Occupazione molo Italia, Ceraolo Usb: “Una cosa mai successa, probabilmente farà la storia”

Giovanni Ceraolo, un bilancio di questi due giorni di occupazione del Moro Italia?

Sì, allora questo è un elemento a nostro avviso molto interessante, perché poi al di là delle questioni politiche rispetto alla nave, alle armi, quello che è successo in questi due giorni qui nel Porto di Livorno è una cosa che sicuramente non era mai successa. E’ un’esperienza che probabilmente farà storia, perché in questo momento dentro l’area portuale, davanti a una banchina, ovviamente con tutte le garanzie di sicurezza che stiamo cercando di mettere in campo noi insieme all’autorità di sistema, stanno praticamente stazionando in due giorni centinaia e centinaia di persone di tutte le età, di tutte le provenienze, di tutte le professioni

C’è una gara di solidarietà in questi giorni incredibile, ci hanno portato da mangiare e da bere, i negozi, i singoli, le famiglie, i lavoratori portuali, sta succedendo una cosa probabilmente mai vista proprio per questo motivo.

Ci sono delle cooperative portuali, tra l’altro che ringraziamo, la prima è l’Uniport, che ha messo a disposizione dei furgoni per fare le navette, per far uscire e entrare in sicurezza le persone, ci sono assemblee continue, è una mobilitazione straordinaria, il fatto che stia avvenendo in questo contesto, che stia avvenendo dentro il porto, insieme a lavoratori portuali, ci sarà tempo per fare un bilancio, però secondo noi è tuttora ed è stata un’esperienza molto interessante per una città che non vedeva una mobilitazione di questo tipo da tanto tempo.

