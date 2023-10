Home

Occupazioni abusive, Municipale libera 3 alloggi ERP in zona Stazione

6 Ottobre 2023

Livorno 6 ottobre 2023 – Occupazioni abusive, Municipale libera 3 alloggi ERP in zona Stazione

Grande impegno della Polizia Municipale sul fronte della sicurezza

Mercoledì scorso, 4 ottobre, la Polizia Municipale ha contribuito a recuperare, in un solo giorno, ben tre appartamenti di edilizia residenziale pubblica in zona Stazione.

Uno di questi alloggi era occupato abusivamente dal 2018. E’ stato sgomberato a seguito di una Determina di rilascio portata in esecuzione al fine del recupero dell’alloggio e della successiva destinazione ad aventi diritto.

Messo in sicurezza e richiuso dagli agenti della PM con l’ausilio di una ditta specializzata un secondo alloggio; aperto poco prima da ignoti con la finalità di occuparlo

Intervento d’urgenza su un terzo appartamento, già oggetto di indagine da parte della Polizia Municipale; gli occupanti da diverso tempo vi tenevano rinchiuso un grosso cane

L’animale era lasciato da solo per tutto il giorno, con l’unica finalità di conservare il possesso dell’alloggio in vista di una successiva occupazione abusiva meglio strutturata.

Il cane, un meticcio taglia grande tipo pitbull, era quindi utilizzato esclusivamente come cane da guardia, non veniva mai portato fuori e riceveva cibo e acqua saltuariamente.

L’animale è stato recuperato grazie all’intervento di un allacciatore professionale che ha dovuto impiegare più di un’ora per mettere in sicurezza l’animale molto aggressivo. L’appartamento è stato chiuso e sulla vicenda sono in corso ulteriori indagini.

