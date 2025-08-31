Occupazioni, Perini: “Asia Usb nella commissione tecnica comunale: un topo a guardia del formaggio”

Home

31 Agosto 2025

Occupazioni: “Il topo a guardia del formaggio”.

Con questa immagine forte il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Alessandro Perini, attacca Potere al Popolo che difende il sindacato Asia, accusato di rivendicare le occupazioni abusive a Livorno e, al tempo stesso, di avere un ruolo nella gestione delle politiche abitative.

“Potere al Popolo difende il sindacato ASIA, rivendicando centinaia di occupazioni abusive a Livorno. – dichiara Perini –

Secondo Perini però esiste anche una contraddizione evidente e inaccettabile: “Ebbene, è ancora più assurdo che proprio questo sindacato sia all’interno di una commissione tecnica comunale – sottolinea – che decide sulle emergenze abitative e sulla graduatoria delle case popolari abusive. Chi occupa gli immobili decide anche a chi vengono date le case popolari?”.

Il consigliere rilancia dunque un interrogativo politico e istituzionale di fondo: ” quale sia il legame tra l’amministrazione comunale, la politica e il sindacato Asia?

Se chi ha promosso le occupazioni siede anche ai tavoli dove si decidono gli alloggi, il rischio di conflitto di interessi è evidente” afferma Perini.

La polemica è destinata a far discutere, e si inserisce in un dibattito già acceso sulle politiche abitative e sulla gestione delle emergenze sociali a Livorno.

