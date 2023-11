Home

Aree pubbliche

2 Novembre 2023

Livorno 2 novembre 2023 – Occupazioni senza titolo Livorno, “da 22 anni sulle spalle della comunità? Non lavorano e non pagano la casa popolare. Trovami un lavoro tu” Non lavorano e non pagano la casa popolare. Trovami un lavoro tu”. L’allucinante intervista della giornalista alla quale la domanda spontanea che viene in mente a tutti è: ma se effettivamente sono 22 anni che non lavori come campi? come Mangi?

“Ladri di case. I palazzi di Livorno in mano agli abusivi”; l’intervista andata in onda durante la trasmissione Fuori dal Coro condotta da Mario Giordano du Rete4 ad una occupante di casa popolare

Alla domanda rivolta ad una donna donna in un appartamento del Comune di Livorno dalla giornalista; da quanto tempo abitate qua? La donna che appare sulla porta di cara, lo chiede ad una terza parsona che non si vede, “si presume al marito”. Poi risponde da 22 anni.

La giornalista: “sapete che non avete mai pagato l’affitto?”

La donna: “la casa ce l’ha data il Comune e noi non abbiamo soldi, perchè meno lavoro ci abbiamo. Ora se si trova un lavoro pago anche la tassa.

La giornalista: ma è normale non pagare per voi?

La donna: si per me è normale perchè non ho soldi. poi rivolgendondosi a giornalista la donna dice: tu mi trovi lavoro…

La giornalista: io ti devotrovare un lavoro?

La donna: si perchè sei tu quella che mi sta parlando

La giornalista: io però l’affitto di casa mia lo pago

La donna: questo è un problema tuo, ognuno ha il suo e chiude la porta

