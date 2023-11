Home

2 Novembre 2023

Livorno 2 novembre 2023 – Occupazioni senza titolo, Salvetti ringrazia Fuori dal Coro. I tre motivi

Questa la nota del sindaco di Livorno:

“Non ci crederete ma dopo aver visto a mezzanotte il servizio sono a ringraziare veramente la trasmissione Fuori dal Coro condotta dal dottor Giordano.

Lo faccio fondamentalmente per tre motivi.

Il primo perché ha deciso di non mandare in onda il blitz nella casa della signora che era regolarmente alloggiata con tanto di contratto confermando l’incredibile autogol del consigliere Perini che aveva indirizzato l’inviata verso quella casa.

Il secondo motivo è legato al fatto che la trasmissione ha fatto vedere l’intervento della polizia municipale per sgomberare un alloggio che avevano provato ad occupare documentando un lavoro che stiamo facendo da 4 anni e che ha portato le case occupate a Livorno da oltre 300 a 54.

il terzo elemento per il quale ringrazio il dottor Giordano è il fatto che parlando delle occupazioni senza titolo mi ha permesso di rendere pubblico il lavoro fatto dall’assessora Ferroni e dagli uffici sul nostro patrimonio e le decine di sfratti ufficializzati a chi non pagava regolarmente gli affitti da molti anni, un lavoro che chi c’era prima di noi non aveva avuto il coraggio di fare.

Il concetto alla base di tutto questo sta nel rispetto dei diritti di tutti ma anche la volontà di sottolineare i doveri di chiunque, in una città che dal 2019 in poi non è al di fuori delle regole ne su questo fronte ne sugli altri”.

