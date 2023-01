Home

Occupazioni temporanee di suolo pubblico, ecco come gli esercenti possono chiederne il rinnovo e procedere ai pagamenti

4 Gennaio 2023

Occupazioni temporanee di suolo pubblico, ecco come gli esercenti possono chiederne il rinnovo e procedere ai pagamenti

Livorno 4 gennaio 2023 – Occupazioni temporanee di suolo pubblico; ecco come gli esercenti possono chiederne il rinnovo e procedere ai pagamenti

L’ufficio Polizia Amministrativa del Comune di Livorno ha pubblicato le indicazioni a cui dovranno attenersi gli esercenti di attività di somministrazione per il rinnovo, la modifica (riduzione), la riattivazione, la rinuncia o la richiesta ex novo in relazione alle occupazioni di suolo pubblico di tipo temporanee/Covid.

Per questo tipo di occupazioni, riguardanti in generale pedane, tavoli e sedie su area pubblica o su stalli blu/bianchi, la Legge di Bilancio 2023 (art. 1 comma 815) ha prorogato di sei mesi (fino al 30 giugno 2023) il regime semplificato per mantenere/ottenere l’autorizzazione, che comunque è a pagamento, soggetta al Canone Unico.

Tutte le informazioni si trovano nella sezione Polizia Amministrativa del sito www.comune.livorno.it alla pagina “Occupazioni temporanee per tavoli e sedie 2023” con i relativi modelli di domanda allegati.

In particolare, entro venerdì 20 gennaio gli esercenti che nel periodo 2020-2022 hanno beneficiato di occupazione temporanea/Covid sono tenuti a comunicare all’Ufficio Polizia Amministrativa la volontà di mantenere l’occupazione a titolo oneroso (eventualmente riducendo la metratura) o di rinunciare all’occupazione, tramite PEC inviata a comune.livorno@postacert. toscana.it e utilizzando uno dei tre moduli di domanda predisposti.

L’esercente può quindi:

confermare integralmente le dimensioni dell’occupazione originaria (Modello A di domanda);

ridurre le dimensioni dell’occupazione, allegando nuova planimetria attestante le dimensioni dell’occupazione ridotta (utilizzando sempre il Modello A);

riattivare una precedente occupazione per cui è stata presentata rinuncia in passato (Modello B);

rinunciare all’occupazione temporanea/Covid inviando la PEC entro il 20 gennaio 2023 e utilizzando il modulo di rinuncia (Modello C). Entro il 31 gennaio 2023 l’occupazione dovrà essere integralmente rimossa e non sarà addebitato alcun costo all’esercente.

In ogni caso, prima di inviare la PEC con i relativi allegati, l’esercente interessato al rinnovo deve effettuare la simulazione del costo di occupazione, sulla base dei mq che si intendono mantenere, utilizzando lo specifico simulatore predisposto dall’ufficio Tributi (https://www.comune.livorno. it/tributiC/calc/calcolo_ tosapt.aspx) voce “Tavoli e pedane dei pubblici esercizi”.

Si ricorda che le tariffe del canone unico patrimoniale per occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie sono di 0,40 euro per mq/giorno per le temporanee/Covid (vale a dire intorno a 250 euro/mese per un’occupazione di 20 mq) per max 6 mesi (fino al 30 giugno 2023).

Mentre per le occupazioni permanenti (solo su area pedonale, non su sede stradale le quali possono invece essere solo temporanee/Covid) in proporzione il costo è minore: infatti un’occupazione di 20 mq costa intorno a 1.670 euro l’anno. Gli esercenti interessati ad utilizzare le strutture per un lungo periodo possono quindi valutare la possibilità di ottenere un’occupazione permanente presentando richiesta all’Ufficio Tributi anziché alla Polizia Amministrativa, nelle modalità previste dal Regolamento 174/2017 (si tratta di una procedura diversa rispetto alla richiesta tramite PEC prevista per le temporanee/Covid semplificate).

Il costo delle occupazioni su stalli blu può essere invece richiesto alla società Tirrenica Mobilità (tel 0586 210530 mail postazione.livorno@ tirrenicamobilita.it

