Home

Cronaca

Ocean Viking: 147 migranti diretti verso il porto di Livorno dopo due salvataggi nel Mediterraneo

Cronaca

23 Febbraio 2026

Ocean Viking: 147 migranti diretti verso il porto di Livorno dopo due salvataggi nel Mediterraneo

Livorno 23 febbraio 2026 Ocean Viking: 147 migranti diretti verso il porto di Livorno dopo due salvataggi nel Mediterraneo

La nave umanitaria Ocean Viking, gestita dall’organizzazione Sos Mediterranée, è in rotta verso il porto di Livorno, individuato dalle autorità italiane come Place of Safety per lo sbarco di 147 persone soccorse nel Centro Mediterraneo. L’arrivo è previsto entro pochi giorni.

Le operazioni di soccorso sono avvenute in due fasi: nella notte del 22 febbraio la Ocean Viking ha recuperato 97 persone da un barcone di legno partito da Zuwarah, in Libia; tra i soccorsi si contano 14 minori non accompagnati. Nella stessa giornata un aereo di sorveglianza, l’AlbatrossUno, ha avvistato una seconda imbarcazione sovraffollata nei pressi di Malta, permettendo il salvataggio di altre 50 persone.

Secondo quanto riferito dall’ong, diversi migranti presentavano segni di forte disidratazione al momento del recupero e per due di loro si è reso necessario un trattamento medico a bordo. Al loro arrivo a Livorno, le persone saranno sottoposte alle procedure previste: verifiche sanitarie, assistenza medica, e le attività di identificazione e prima accoglienza gestite dalle autorità competenti.

La scelta di Livorno come porto di sbarco conferma il ruolo di certi scali italiani come Place of Safety per le operazioni umanitarie nel Mediterraneo centrale. L’evento arriva nel contesto di continue traversate e interventi delle ONG e dei mezzi di sorveglianza aerei e marittimi per intercettare imbarcazioni in difficoltà.

Resta da chiarire il piano di accoglienza per i sbarcati e i tempi precisi delle procedure amministrative e sanitarie. Sos Mediterranée ha condiviso immagini e aggiornamenti sulle operazioni di soccorso, sottolineando la criticità delle condizioni di molti dei soccorsi.

2/2

L’imbarcazione di legno a due piani in difficoltà è stata individuata nella zona SAR tra Tunisia e Malta, e il salvataggio è stato riconosciuto dal MRCC tunisino.

Le autorità italiane ci hanno assegnato il lontano porto di Livorno, a oltre 3 giorni di navigazione di distanza. pic.twitter.com/iSAz71ZUb0 — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) February 23, 2026