Odore di gas ricerca cause anche in mare, da Quercinella è arrivato a Cecina

11 Luglio 2022

Livorno 11 luglio 2022

Forte odore di gas da Quercianella a Rosignano

Dalle ore 10:45 di ieri, sono giunte ai vigili del fuoco decine di chiamate da cittadini di forte odore di GAS in ambienti aperti

Le prime segnalazioni sono arrivate da zona Quercianella-Chioma.

Con il passare del tempo le solite segnalazioni, sempre in ambienti aperti, sono giunte anche da s Castiglioncello e Rosignano

Dall’inizio delle segnalazioni, una squadra della sede Centrale quella del dist. Cecina erano impegnate sopralluoghi nelle zone di competenza

Nel pomeriggio ci sono state ancora molte chiamate a riguardo ed interessavano la zona di Vada e Marina di Cecina

Il monitoraggio è proseguito da parte della squadra VF di Cecina in zona cittadina e in mare dalla sezione navale con la Raf 09 che ha svolto sopralluogo in zona marittima antistante Vada Rosignano e Cecina

