Home

Attualità

Odori e sapori anomali, Penny Market ritira il Calendario dell’Avvento

Attualità

19 Novembre 2024

Odori e sapori anomali, Penny Market ritira il Calendario dell’Avvento

Livorno 19 novembre 2024 – Odori e sapori anomali, Penny Market ritira il Calendario dell’Avvento

Penny Market ritira il calendario dell’Avvento Chocola per odori e sapori anomali

La catena di discount Penny Market ha annunciato il ritiro precauzionale del calendario dell’Avvento del marchio Chocola, venduto su tutto il territorio nazionale. La decisione di richiamare il prodotto riguarda tutti i lotti disponibili e segue la segnalazione di possibili anomalie sensoriali, tra cui odori e sapori anomali.

Il calendario dell’Avvento oggetto del richiamo è venduto in confezioni da 75 grammi con due differenti grafiche frontali: una raffigurante francobolli natalizi e l’altra con Babbo Natale in slitta trainata dalle renne. L’azienda produttrice, Millano Sp. z o.o. S.K.A., ha la propria sede di produzione in Polonia.

A scopo precauzionale, Penny Market invita i consumatori a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita in cui è stato acquistato. I clienti che riportano il calendario riceveranno un rimborso. Questa misura è stata presa per garantire la sicurezza alimentare e la soddisfazione dei consumatori.

Penny Market sottolinea che il ritiro è una misura preventiva per rispondere alle preoccupazioni sulla qualità del prodotto e per proteggere i propri clienti da eventuali inconvenienti.

I consumatori sono invitati a controllare attentamente le confezioni in loro possesso e a contattare l’azienda per ulteriori chiarimenti. La catena ringrazia per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi causati.