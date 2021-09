Home

5 Settembre 2021

Offerta di Lavoro Livorno – Banconiere di tavola calda

Livorno 5 settembre 2021

Offerta di lavoro – Banconiere di tavola calda

Codice Offerta LI-13666

Tipologia Offerta Contatto Diretto

Scadenza 17/09/2021 23:59:59

Qualifica Professionale banconiere di tavola calda

Provincia LI

Numero Posti Disponibili 1

Modalità Lavoro PART TIME

Sede di lavoro LIVORNO

Descrizione Qualifica BANCONIERE anche senza esperienza, in Torteria Pizzeria Attias in Piazza Attias 15A a Livorno. Contratto a tempo determinato, part time 18 ore da metà settembre a dicembre 2021, con possibile proroga o apprendistato (per i profili senza esperienza). Orario di lavoro serale dalle 18.00 Presentarsi per colloquio con curriculum in Torteria Attias in Piazza Attias 15A, dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 18 alle 20.00. Telefono 0586991971 – e-mail: torteria.attias@gmail.com

EsperienzaRichiesta NO

Provenienza AZI

Tipologia Contrattuale LAVORO A TEMPO DETERMINATO

