Offerte di Lavoro Livorno – Cameriere di Ristorante

5 Settembre 2021

Livorno 5 settembre 2021

Offerta di lavoro Livorno – Cameriere di ristorante

Codice Offerta LI-13708

Tipologia Offerta Preselezione

Scadenza 17/09/2021 23:59:59

Qualifica Professionale cameriere di ristorante

Provincia LI

Numero Posti Disponibili 1

Modalità Lavoro FULL TIME

Sede di lavoro LIVORNO

Descrizione Qualifica Pinseria ricerca un APPRENDISTA CAMERIERE, da formare alla mansione, con preferibile esperienza almeno minima nel settore – anche maturata in contesti di tirocinio. Requisiti: età sotto i 30 anni, diploma di scuola superiore, lingua inglese di livello base per poter comunicare con clienti stranieri. Impegno 40 ore settimanali

EsperienzaRichiesta NO

Provenienza AZI

Tipologia Contrattuale APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE

