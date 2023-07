Home

Officine del Talento, a Porta a Mare tre serate del "Festival della canzone"

6 Luglio 2023

Officine del Talento, a Porta a Mare tre serate del “Festival della canzone”

Livorno 6 luglio 2023 – Officine del Talento, a Porta a Mare tre serate del “Festival della canzone”

Grande successo di partecipazione al Festival Officine del Talento. Sono state numerose le iscrizioni alla kermesse, organizzata dal Consorzio Porta a Mare con la direzione artistica di Roberto Napoli, che si riconferma come uno degli eventi di riferimento dell’estate livornese

In questa quarta edizione gli iscritti sono in aumento rispetto allo scorso anno, sintomo questo che la tanto attesa kermesse musicale rappresenta un obiettivo importante per i nostri talenti.

Ricordiamo che le categorie in gara sono tre: cantanti Junior, i cantanti Senior ed i Cantautori o gli Autori con cantante. L’organizzazione si riserva la facoltà di poter inserire un’ulteriore divisione, in base all’età degli iscritti.

Durante le prime due serate (previste il 14 e 15 luglio) si svolgeranno le semifinali, al termine dei quali verrà resa nota, da una giuria altamente qualificata, la rosa dei finalisti che si esibiranno nella serata di domenica 16 luglio.

Le proposte musicali sono, come sempre, molto assortite e la giuria incaricata avrà sicuramente un difficile compito da svolgere.

I finalisti si giocheranno il podio ed i relativi importanti premi, che vanno dalle promozioni ed interviste radiofoniche, fino ad arrivare a possibili produzioni musicali.

Di rilievo per questa edizione la partnership con due radio: Radio Incontro e Radio Michelle, che contribuiranno a fare promozione ai vincitori delle varie categorie.

Sono previsti anche altri riconoscimenti: per i Cantautori è riservato anche un premio al miglior testo .

Una giuria di giornalisti avrà poi il compito di proclamare il vincitore del Premio della Critica, mentre il pubblico sarà chiamato a far sentire i suoi applausi per decretare nella finale il Premio Simpatia.

Ogni artista riceverà a riconoscimento della sua esibizione l’attestato di partecipazione a Officine del Talento 2023.

Durante la serata si alterneranno sul palco anche momenti di danza con le coreografie di Gaia Lemmi e la sua AreaDanza.