Livorno 5 marzo 2025 Offlaga Disco Pax al The Cage: data zero per il ventennale di Socialismo Tascabile

Venerdì 7 marzo il palco del The Cage ospiterà una data zero attesissima: gli Offlaga Disco Pax tornano dal vivo per celebrare i vent’anni di Socialismo Tascabile (Prove Tecniche di Trasmissione), il loro album d’esordio che ha segnato un’epoca.

L’attesa per il ritorno della storica band di Reggio Emilia si è trasformata in un sold-out immediato, a dimostrazione di quanto la loro musica e le loro narrazioni siano rimaste vive nel cuore dei fan. Dopo oltre dieci anni di assenza dai palchi, Max Collini e Daniele Carretti riprendono il filo interrotto, accompagnati dal polistrumentista Mattia Ferrarini, per un tour che partirà proprio da Livorno, sotto la direzione di Antenna Music Factory.

Nati nel 2003, gli Offlaga Disco Pax si sono imposti come un unicum nel panorama musicale italiano, con il loro stile inconfondibile che unisce elettronica analogica, chitarre e basso, a testi che non vengono cantati, ma declamati. Una formula vincente, capace di mescolare ironia, impegno politico e memoria storica, con riferimenti all’immaginario della sinistra italiana e alla cultura pop. La band, che vedeva tra i membri storici anche Enrico Fontanelli (scomparso nel 2014), ha saputo conquistare pubblico e critica, inanellando oltre 158 date in meno di due anni con il tour promozionale di Socialismo Tascabile.

Il live al The Cage sarà quindi un’occasione speciale per rivivere l’emozione di un album che, a distanza di due decenni, resta un vero e proprio cult.