Oggi 171 casi covid nell’Asl Toscana nord ovest. Ecco dove sono

23 Dicembre 2020

Toscana (Livorno) 23 dicembre 2020

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 dicembre, sono 171.

APUANE: 14 casi

Carrara 5, Massa 7, Montignoso 2;

LUNIGIANA: 7 casi

Aulla 3, Fivizzano 1, Pontremoli 1, Villafranca in Lunigiana 2;

PIANA DI LUCCA: 25 casi

Altopascio 4, Capannori 10, Lucca 9, Montecarlo 1, Porcari 1;

VALLE DEL SERCHIO: 15 casi

Bagni di Lucca 2, Barga 2, Borgo a Mozzano 5, Castelnuovo Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 5;

PISA: 21 casi

Cascina 6, Pisa 13, San Giuliano Terme 1, Vicopisano 1;

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 13 casi

Bientina 1, Buti 1, Casciana Terme Lari 1, Chianni 1, Palaia 2, Peccioli 1, Ponsacco 2, Pontedera 1, Volterra 3;

LIVORNO: 25 casi

Livorno 25;

VALLI ETRUSCHE: 4 casi

Casale Marittimo 1, Cecina 1, Santa Luce 2;

ELBA: 24 casi

Campo nell’Elba 6, Marciana 1, Porto Azzurro 4, Portoferraio 7, Rio 6;

VERSILIA: 23 casi

Camaiore 4, Forte dei Marmi 1, Massarosa 4, Pietrasanta 4, Seravezza 3, Viareggio 7.

I guariti ad oggi (23 dicembre) su tutto il territorio aziendale sono 35.410 (+228 rispetto ad ieri).

Oggi nell’ambito dell’Azienda USL Toscana nord ovest non si è registrato alcun decesso di persone residenti nel territorio aziendale.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 335 (ieri erano 351), di cui 40 (lo stesso numero di ieri) in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 59 i ricoverati, di cui 11 in Terapia intensiva.

Ospedale di Lucca 55 i ricoverati, di cui 9 in Terapia intensiva.

All’ospedale Apuane 68 ricoverati, di cui 11 in Terapia intensiva.

Ospedale Versilia 94 ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Pontedera 28 ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

Ospedale di Cecina 24 i ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Barga 7 i ricoverati.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ad oggi (23 dicembre) sono 12.045 (-209 rispetto ad ieri) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

