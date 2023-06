Home

Rubriche

Oggi 21 giugno è il solstizio d’estate: cos’è e come si verifica il fenomeno

Rubriche

21 Giugno 2023

Oggi 21 giugno è il solstizio d’estate: cos’è e come si verifica il fenomeno

Livorno 21 giugno 2023 – Oggi 21 giugno è il solstizio d’estate: cos’è e come si verifica il fenomeno

Oggi, 21 giugno 2023, alle ore 16:57 si verifica il solstizio d’estate, un evento astronomico che segna l’inizio della stagione estiva nell’emisfero boreale e l’inizio della stagione invernale nell’emisfero australe. Ma cos’è il solstizio d’estate e come si verifica il fenomeno?

Il termine solstizio deriva dal latino sol (sole) e sistere (fermarsi) e indica il momento in cui il sole sembra fermarsi nel cielo, raggiungendo la massima altezza rispetto all’equatore celeste. Questo avviene perché la Terra ruota attorno al sole seguendo un’orbita ellittica e non circolare, e perché l’asse terrestre è inclinato di circa 23,5 gradi rispetto al piano dell’orbita.

A causa di questa inclinazione, durante l’anno i raggi solari colpiscono la superficie terrestre con angoli diversi, determinando le stagioni e la variazione della durata del giorno e della notte. Quando l’asse terrestre è orientato verso il sole, l’emisfero corrispondente riceve più luce e calore, mentre l’emisfero opposto ne riceve meno. Questo avviene durante i solstizi, che si verificano due volte l’anno: a giugno e a dicembre.

Nel solstizio d’estate a giugno, l’asse terrestre è inclinato verso il sole nell’emisfero boreale, che corrisponde alla latitudine più settentrionale raggiunta dal sole durante l’anno, chiamata tropico del Cancro. In questo modo, l’emisfero boreale vive il giorno più lungo e la notte più corta dell’anno, mentre l’emisfero australe vive il giorno più corto e la notte più lunga dell’anno.

Nel solstizio d’inverno a dicembre, invece, l’asse terrestre è inclinato verso il sole nell’emisfero australe, che corrisponde alla latitudine più meridionale raggiunta dal sole durante l’anno, chiamata tropico del Capricorno. In questo modo, l’emisfero australe vive il giorno più lungo e la notte più corta dell’anno, mentre l’emisfero boreale vive il giorno più corto e la notte più lunga dell’anno.

Il solstizio d’estate a giugno non cade sempre lo stesso giorno, ma può variare tra il 20 e il 22 giugno. Questo dipende dal fatto che un anno solare non corrisponde esattamente a un anno civile di 365 giorni, ma dura circa 365 giorni e 6 ore. Per questo motivo ogni anno i solstizi si verificano con circa 6 ore di ritardo rispetto all’anno precedente. Per compensare questo ritardo e allineare i calendari si introduce l’anno bisestile ogni 4 anni con il 29 febbraio.

Il solstizio d’estate ha anche un significato simbolico e culturale, legato al trionfo della luce sul buio e alla celebrazione della vita e della natura. Fin dall’antichità il solstizio d’estate è stato osservato e onorato con riti e tradizioni in diverse parti del mondo. Ancora oggi in alcuni luoghi si svolgono delle feste o delle cerimonie per accogliere l’estate e godere della magia del sole.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin