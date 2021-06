Home

Oggi 25 casi covid nell’Asl Toscana nord ovest. Ecco dove sono

4 Giugno 2021

Toscana 4 giugno 2021

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 4 giugno, sono 25.

APUANE: 0 nuovi casi positivi

Tamponi eseguiti: 162 tamponi molecolari e 68 test rapidi;

Numero di guarigioni: 8;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 63.919 prime dosi e 32.409 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 44,3%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 88,4%;

da 70 a 79 anni – 83,7%;

da 60 a 69 anni – 70,6%;

da 50 a 59 anni – 35,1%.

LUNIGIANA: 4 nuovi casi positivi

Pontremoli 4;

Tamponi eseguiti: 30 tamponi molecolari e 0 test rapidi;

Numero di guarigioni: 17;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 16.988 prime dosi e 11.638 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 44,4%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 90,2%;

da 70 a 79 anni – 79,8%;

da 60 a 69 anni – 63%;

da 50 a 59 anni – 30,4%.

PIANA DI LUCCA: 6 nuovi casi positivi

Altopascio 2, Capannori 1, Lucca 3;

Tamponi eseguiti: 199 tamponi molecolari e 66 test rapidi;

Numero di guarigioni: 14;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 53.638 prime dosi e 32.965 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 41,4%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 89,2%;

da 70 a 79 anni – 84,5%;

da 60 a 69 anni – 62,2%;

da 50 a 59 anni – 32,6%.

VALLE DEL SERCHIO: 0 nuovi casi positivi

Tamponi eseguiti: 30 tamponi molecolari e 12 test rapidi;

Numero di guarigioni: 2;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 15.455 prime dosi e 10.172 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 44,3%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 89,5%;

da 70 a 79 anni – 83,9%;

da 60 a 69 anni – 62,5%;

da 50 a 59 anni – 30,1%.

PISA: 0 nuovi casi positivi

Tamponi eseguiti: 271 tamponi molecolari e 177 test rapidi;

Numero di guarigioni: 17;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 52.400 prime dosi e 30.698 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 48,1%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 91,2%;

da 70 a 79 anni – 86,8%;

da 60 a 69 anni – 71,2%;

da 50 a 59 anni – 43%.

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 5 nuovi casi positivi

Casciana Terme Lari 2, Ponsacco 1, Pontedera 1, Santa Maria a Monte 1;

Tamponi eseguiti: 197 tamponi molecolari e 17 test rapidi;

Numero di guarigioni: 7;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 52.640 dosi e 28.414 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 42,9%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 92,2%;

da 70 a 79 anni – 84,7%;

da 60 a 69 anni – 67,6%;

da 50 a 59 anni – 34,9%.

LIVORNO: 4 nuovi casi positivi

Collesalvetti 1, Livorno 3;

Tamponi eseguiti: 247 tamponi molecolari e 18 test rapidi;

Numero di guarigioni: 11;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 69.448 prime dosi e 37.904 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 42,7%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 87,8%;

da 70 a 79 anni – 81,7%;

da 60 a 69 anni – 67,4%;

da 50 a 59 anni – 32,2%.

VALLI ETRUSCHE: 3 nuovi casi positivi

Cecina 1, Rosignano Marittimo 2;

Tamponi eseguiti: 115 tamponi molecolari e 35 test rapidi;

Numero di guarigioni: 24;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 39.194 prime dosi e 25.183 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 42,3%.

Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 89,5%;

da 70 a 79 anni – 80,8%;

da 60 a 69 anni – 63,9%;

da 50 a 59 anni – 29,2%.

ELBA: 0 nuovi casi positivi

Tamponi eseguiti: 13 tamponi molecolari e 0 test rapidi;

Numero di guarigioni: 0;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 16.992 prime dosi e 9.177 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 58,5%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 85,2%;

da 70 a 79 anni – 81%;

da 60 a 69 anni – 76,2%;

da 50 a 59 anni – 60,3%.

VERSILIA: 3 nuovi casi positivi

Camaiore 2, Viareggio 1;

Tamponi eseguiti: 177 tamponi molecolari e 46 test rapidi;

Numero di guarigioni: 9;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 58.180 prime dosi e 32.873 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 43,8%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 91,1%;

da 70 a 79 anni – 85,2%;

da 60 a 69 anni – 66,8%;

da 50 a 59 anni – 33%.

I guariti su tutto il territorio aziendale sono 73.914 (+108 rispetto a ieri).

Non si sono registrati decessi di persone residenti nel territorio aziendale.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 73 (ieri erano 78), di cui 17 (ieri erano 18) in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 18 i ricoverati, di cui 5 in Terapia intensiva.

Ospedale di Lucca 10 i ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

All’ospedale Apuane 11 ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

Ospedale Versilia 24 ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Pontedera 4 ricoverati, di cui 0 in Terapia intensiva.

Ospedale di Cecina 6 i ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sono 5.226 (-1138 rispetto ieri) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Altri dati aziendali sulle vaccinazioni

A ieri (3 giugno) le vaccinazioni effettuate erano 690.287, di cui 461.849 per prime dosi, tra ultraottantenni (94.486), altre fasce d’età (195.156), soggetti vulnerabili per patologia (68.344), operatori sanitari e sociosanitari (35.507), operatori scolastici (25.454), caregiver di soggetti vulnerabili (13.656) tutte le altre categorie come ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali, forze di Polizia e Vigili del Fuoco etc (29.246).

Sono stati vaccinati 205.759 uomini e 256.090 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (3 giugno), apparteneva ancora alla fascia 70-79 con 119.426 vaccinati; poi la fascia 60-69 con 106.056; segue la fascia d’età 80-89 con 85.231; quindi la fascia 50-59 con 56.336 vaccinati; la fascia 40-49 anni con 38.587; fascia oltre i 90 anni con 20.316; la fascia 30-39 con 20.396; fascia 20-29 con 14.226; nettamente ultima la fascia 0-19 con 1.275 vaccinati.

