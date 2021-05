Home

Oggi 41 casi covid nell’Asl Toscana nord ovest. Ecco dove sono

31 Maggio 2021

Toscana 31 maggio 2021

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 31 maggio, sono 41.

APUANE: 4 nuovi casi positivi

Carrara 3, Montignoso 1;

Tamponi eseguiti: 159 tamponi molecolari e 0 test rapidi;

Numero di guarigioni: 17;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 60.116 prime dosi e 30.255 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 41,8%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 88,1%;

da 70 a 79 anni – 82%;

da 60 a 69 anni – 64,1%;

da 50 a 59 anni – 31,7%.

LUNIGIANA: 7 nuovi casi positivi

Filattiera 1, Fivizzano 1, Pontremoli 4, Villafranca in Lunigiana 1;

Tamponi eseguiti: 51 tamponi molecolari e 0 test rapidi;

Numero di guarigioni: 1;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 16.413 prime dosi e 11.280 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 42,3%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 90,2%;

da 70 a 79 anni – 78,4%;

da 60 a 69 anni – 56,2%;

da 50 a 59 anni – 28,3%.

PIANA DI LUCCA: 8 nuovi casi positivi

Capannori 3, Lucca 5;

Tamponi eseguiti: 176 tamponi molecolari e 13 test rapidi;

Numero di guarigioni: 24;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 50.891 prime dosi e 31.114 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 38,7%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 89,1%;

da 70 a 79 anni – 82,2%;

da 60 a 69 anni – 55,2%;

da 50 a 59 anni – 30,4%.

VALLE DEL SERCHIO: 0 nuovi casi positivi

Tamponi eseguiti: 82 tamponi molecolari e 0 test rapidi;

Numero di guarigioni: 0;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 14.835 prime dosi e 9.780 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 41,6%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 89,5%;

da 70 a 79 anni – 82%;

da 60 a 69 anni – 55,6%;

da 50 a 59 anni – 27,9%.

PISA: 1 nuovo caso positivo

Cascina 1;

Tamponi eseguiti: 181 tamponi molecolari e 68 test rapidi;

Numero di guarigioni: 17;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 49.798 prime dosi e 29.079 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 45,6%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 91%;

da 70 a 79 anni – 85,2%;

da 60 a 69 anni – 64,5%;

da 50 a 59 anni – 41,2%.

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 9 nuovi casi positivi

Buti 1, Castelnuovo Val di Cecina 1, Peccioli 1, Ponsacco 4, Santa Maria a Monte 1, Volterra 1;

Tamponi eseguiti: 248 tamponi molecolari e 27 test rapidi;

Numero di guarigioni: 9;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 49.185 dosi e 27.049 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 40,3%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 92%;

da 70 a 79 anni – 82,7%;

da 60 a 69 anni – 60,3%;

da 50 a 59 anni – 33%.

LIVORNO: 3 nuovi casi positivi

Collesalvetti 1, Livorno 2;

Tamponi eseguiti: 183 tamponi molecolari e 11 test rapidi;

Numero di guarigioni: 11;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 65.925 prime dosi e 35.432 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 40,3%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 87,6%;

da 70 a 79 anni – 80%;

da 60 a 69 anni – 60,2%;

da 50 a 59 anni – 30,1%.

VALLI ETRUSCHE: 4 nuovi casi positivi

Castagneto Carducci 2, Cecina 2;

Tamponi eseguiti: 122 tamponi molecolari e 1 test rapido;

Numero di guarigioni: 0;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 36.860 prime dosi e 24.388 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 39,6%.

Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 89,3%;

da 70 a 79 anni – 77,6%;

da 60 a 69 anni – 56,5%;

da 50 a 59 anni – 27,3%.

ELBA: 0 nuovi casi positivi

Tamponi eseguiti: 38 tamponi molecolari e 1 test rapido;

Numero di guarigioni: 0;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 15.372 prime dosi e 8.579 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 53,5%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 85%;

da 70 a 79 anni – 80,4%;

da 60 a 69 anni – 73,8%;

da 50 a 59 anni – 55,5%.

VERSILIA: 5 nuovi casi positivi

Camaiore 1, Pietrasanta 1, Viareggio 3;

Tamponi eseguiti: 126 tamponi molecolari e 60 test rapidi;

Numero di guarigioni: 22;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 55.058 prime dosi e 31.341 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 40,9%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 91%;

da 70 a 79 anni – 82,3%;

da 60 a 69 anni – 59%;

da 50 a 59 anni – 30,5%.

I guariti su tutto il territorio aziendale sono 73.466 (+141 rispetto a ieri).

Si sono registrati 2 decessi di persone residenti nel territorio aziendale:

donna di 92 anni dell’ambito territoriale di Lucca;

uomo di 92 anni dell’ambito di Pisa.

Si ribadisce che spetterà all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva al Coronavirus queste morti “con Covid”: si tratta infatti, spesso, di persone che avevano già patologie concomitanti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 90 (ieri erano 91), di cui 18 (lo stesso numero di ieri) in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 18 i ricoverati, di cui 4 in Terapia intensiva.

Ospedale di Lucca 16 i ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

All’ospedale Apuane 14 ricoverati, di cui 4 in Terapia intensiva.

Ospedale Versilia 28 ricoverati, di cui 4 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Pontedera 6 ricoverati, di cui 0 in Terapia intensiva.

Ospedale di Cecina 8 i ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sono 6.686 (-47 rispetto ieri) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Altri dati aziendali sulle vaccinazioni

A ieri (30 maggio) le vaccinazioni effettuate erano 652.780, di cui 434.086 per prime dosi, tra ultraottantenni (94.387), altre fasce d’età (172.526), soggetti vulnerabili per patologia (64.741), operatori sanitari e sociosanitari (35.113), operatori scolastici (25.430), caregiver di soggetti vulnerabili (13.274) tutte le altre categorie come ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali, forze di Polizia e Vigili del Fuoco etc (28.615).

Sono stati vaccinati 192.243 uomini e 241.843 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (30 maggio), apparteneva ancora alla fascia 70-79 con 116.667 vaccinati; poi la fascia 60-69 con 94.337; segue la fascia d’età 80-89 con 84.939; quindi la fascia 50-59 con 52.366 vaccinati; la fascia 40-49 anni con 32.308; fascia oltre i 90 anni con 20.287; la fascia 30-39 con 19.092; fascia 20-29 con 13.061; nettamente ultima la fascia 0-19 con 1.029 vaccinati.

