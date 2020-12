Home

Oggi 83 casi covid nell’Asl Toscana nord ovest. Ecco dove sono

28 Dicembre 2020

Toscana 28 dicembre 2020

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 28 dicembre, sono 83.

APUANE: 9 casi

Carrara 5, Massa 4;

LUNIGIANA: 6 casi

Aulla 4, Fivizzano 1, Fosdinovo 1;

PIANA DI LUCCA: 11 casi

Capannori 4, Lucca 7;

VALLE DEL SERCHIO: 6 casi

Castelnuovo di Garfagnana 1, Castiglione di Garfagnana 2, Gallicano 1, Villa Collemandina 2;

PISA: 6 casi

Pisa 6;

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 10 casi

Calcinaia 2, Castelnuovo Val di Cecina 1, Palaia 1, Pontedera 5, Santa Maria a Monte 1;

LIVORNO: 6 casi

Collesalvetti 2, Livorno 4;

VALLI ETRUSCHE: 5 casi

Castagneto Carducci 1, Cecina 4;

ELBA: 15 casi

Campo nell’Elba 7, Marciana Marina 1, Portoferraio 5, Rio 2;

VERSILIA: 9 casi

Camaiore 1, Stazzema 1, Viareggio 7.

I guariti ad oggi (28 dicembre) su tutto il territorio aziendale sono 36.665 (+299 rispetto a ieri).

Si sono registrati 17 decessi di persone residenti nel territorio aziendale:

uomo di 61 anni, uomo di 72 anni e uomo di 74 anni dell’ambito di Livorno;

donna di 93 anni, uomo di 84 anni, uomo di 86 anni, donna di 80 anni, donna di 76 anni e uomo di 88 anni dell’ambito territoriale di Massa Carrara;

uomo di 60 anni dell’ambito di Lucca; uomo di 81 anni, donna di 62 anni, uomo di 77 anni, uomo di 78 anni dell’ambito di Pisa;

donna di 74 anni, uomo di 90 anni e donna di 77 anni dell’ambito della Versilia.

Si ribadisce che spetterà all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva le morti al Coronavirus: si tratta infatti, spesso, di persone che avevano già patologie concomitanti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 309 (ieri erano 311), di cui 36 (lo stesso numero di ieri) in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 57 i ricoverati, di cui 8 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Lucca 57 i ricoverati, di cui 8 in Terapia intensiva.

All’ospedale Apuane 57 ricoverati, di cui 12 in Terapia intensiva.

All’ospedale Versilia 89 ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Pontedera 29 ricoverati, di cui 2 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Cecina 17 i ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Barga 3 i ricoverati.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ad oggi (28 dicembre) sono 10.888 (-15 rispetto a ieri) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

