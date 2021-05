Home

Oggi 85 casi covid nell’Asl Toscana nord ovest. Ecco dove sono

16 Maggio 2021

Toscana 16 maggio 2021

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 16 maggio, sono 85.

Non si registra alcun decesso sul territorio aziendale.

I dati divisi per zona su tamponi molecolari e test rapidi effettuati e su numero di guarigioni torneranno disponibili a partire da lunedì 17 maggio e saranno comunicati giorno per giorno, come avvenuto nei giorni precedenti, fino a venerdì 21 maggio.

APUANE: 9 nuovi casi positivi

Carrara 4, Massa 4, Montignoso 1;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 46.735 prime dosi e 22.849 seconde dosi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 32,9%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 89,6%;

da 70 a 79 anni – 74%;

da 60 a 69 anni – 37,8%.

LUNIGIANA: 6 nuovi casi positivi

Aulla 2, Fivizzano 1, Podenzana 1, Pontremoli 2;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 13.439 prime dosi e 9.830 seconde dosi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 33,3%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 88,2%;

da 70 a 79 anni – 66,3%;

da 60 a 69 anni – 30,7%.

PIANA DI LUCCA: 17 nuovi casi positivi

Altopascio 6, Capannori 1, Lucca 8, Montecarlo 1, Porcari 1;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 41.548 prime dosi e 25.136 seconde dosi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 30,8%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 90,3%;

da 70 a 79 anni – 74,7%;

da 60 a 69 anni – 31,2%.

VALLE DEL SERCHIO: 2 nuovi casi positivi

Barga 2;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 12.445 prime dosi e 8.093 seconde dosi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 32,4%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 89,3%;

da 70 a 79 anni – 70,8%;

da 60 a 69 anni – 31,4%.

PISA: 20 nuovi casi positivi

Cascina 8, Crespina Lorenzana 1, Pisa 9, San Giuliano Terme 1, Vecchiano 1;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 39.111 prime dosi e 23.398 seconde dosi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 37,3%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 91,7%;

da 70 a 79 anni – 77%;

da 60 a 69 anni – 39,6%.

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 4 nuovi casi positivi

Calcinaia 1, Ponsacco 1, Pontedera 1, Santa Maria a Monte 1;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 37.328 prime dosi e 20.509 seconde dosi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 31,9%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 93%;

da 70 a 79 anni – 75,4%;

da 60 a 69 anni – 35%.

LIVORNO: 6 nuovi casi positivi

Livorno 6;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 52.401 prime dosi e 28.359 seconde dosi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 32,1%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 87,8%;

da 70 a 79 anni – 71,2%;

da 60 a 69 anni – 34,1%.

VALLI ETRUSCHE: 20 nuovi casi positivi

Campiglia Marittima 1, Cecina 4, Montescudaio 1, Rosignano Marittimo 4;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 31.575 prime dosi e 20.599 seconde dosi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 30,7%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 91,4%;

da 70 a 79 anni – 64,6%;

da 60 a 69 anni – 29,4%.

ELBA: 2 nuovi casi positivi

Capoliveri 2;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 10.960 prime dosi e 5.514 seconde dosi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 39,3%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 88,7%;

da 70 a 79 anni – 74,9%;

da 60 a 69 anni – 61%.

VERSILIA: 9 nuovi casi positivi

Pietrasanta 4, Viareggio 5;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 44.623 prime dosi e 24.368 seconde dosi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 32,5%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 – 91,7%;

da 70 a 79 anni – 75,7%;

da 60 a 69 anni – 35,1%.

I guariti su tutto il territorio aziendale sono 70.706 (+389 rispetto a ieri).

Non si sono registrati decessi di persone residenti nel territorio aziendale.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 219 (ieri erano 224), di cui 37 (lo stesso numero di ieri) in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 46 i ricoverati, di cui 10 in Terapia intensiva.

Ospedale di Lucca 40 i ricoverati, di cui 9 in Terapia intensiva.

All’ospedale Apuane 41 ricoverati, di cui 9 in Terapia intensiva.

Ospedale Versilia 50 ricoverati, di cui 4 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Pontedera 23 ricoverati, di cui 1 in Terapia intensiva.

Ospedale di Cecina 19 i ricoverati, di cui 4 in Terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sono 7.791 (-513 rispetto ieri) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Altri dati aziendali sulle vaccinazioni

A ieri (15 maggio) le vaccinazioni effettuate erano 518.820, di cui 345.941 per prime dosi, tra ultraottantenni (93.927), altre fasce d’età (106.550), soggetti vulnerabili per patologia (51.123), operatori sanitari e sociosanitari (33.704), operatori scolastici (25.270), caregiver di soggetti vulnerabili (9.574), tutte le altre categorie come ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali, forze di Polizia e Vigili del Fuoco, etc (25.793).

Sono stati vaccinati 150.237 uomini e 195.704 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (15 maggio), apparteneva alla fascia 70-79 con 105.213 vaccinati; segue la fascia d’età 80-89 con 83.959; poi la fascia 60-69 con 49.862; quindi la fascia 50-59 con 33.923 vaccinati; la fascia 40-49 anni con 25.415; fascia oltre i 90 anni con 20.125; la fascia 30-39 con 16.311; fascia 20-29 con 10.484; nettamente ultima ancora la fascia 0-19 con 649 vaccinati.

