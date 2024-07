Home

Oggi a Livorno c’è la Notte Bianca dello Sport, il programma

13 Luglio 2024

Oggi a Livorno c’è la Notte Bianca dello Sport, il programma

Livorno 13 luglio 2024 – Oggi a Livorno c’è la Notte Bianca dello Sport, il programma

Cento attività tra spettacoli sportivi, discipline da provare, giochi come il calcio balilla umano e i gonfiabili per i più piccoli, esposizioni e punti di informazione. E poi lo street food, la musica, i pony per i bambini e le bambine, le interviste e i talk con i campioni di ieri e di oggi.

È tutto pronto per la seconda edizione della Notte bianca dello sport, in programma sabato 13 luglio – dalle 18.30 alle 02.30 – tra via dei Pensieri, via Allende e le strutture sportive della zona che fanno parte della Cittadella dello sport.

Una vera e propria festa dello sport livornese, a cui parteciperanno anche tutti gli atleti e gli allenatori livornesi che andranno alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

Dopo il successo del primo anno con oltre 15mila persone, siamo davanti a un’edizione da record come dimostrano le cento attività in programma. A organizzare l’evento è la Fondazione Lem, ente che si occupa dei grandi eventi a scopi turistici per conto del Comune di Livorno, in collaborazione con il comitato provinciale del Coni.

Come testimonial della manifestazione ci sarà la pallavolista livornese Elena Pietrini, costretta a saltare le Olimpiadi di Parigi a causa di un infortunio.

L’obiettivo della Notte bianca dello sport, evento unico in Italia, non è solo quello di celebrare la tradizione sportiva di Livorno, ma anche e soprattutto consentire ai giovani, ai bambini e alle bambine di conoscere e provare ogni disciplina.

Tutti gli impianti della zona, dallo stadio Armando Picchi al PalaMacchia passando per la piscina Camalich, saranno aperti e accoglieranno le famiglie per una serata di sport e divertimento.

Rispetto allo scorso anno sarà a disposizione anche il campo scuola, appena riaperto con la nuova pista di atletica e pronto per essere al centro della manifestazione, con le varie specialità dell’atletica leggera e i gonfiabili.

Nel parcheggio del campo scuola ci saranno il main stage, dove dalle 18.30 sono in programma 6 talk sullo sport livornese.

Dalle 23 la musica con il concerto dei Sinfonico Honolulu e il Radio Stop Party,

Poi ci sarà la nuova area per gli spettacoli sportivi, nella quale dalle 18.30 alle 23 si alterneranno alcune discipline come la danza, la ginnastica e la lotta.

Fuori dallo stadio, sotto la curva Sud, si troverà l’area food. Tra via dei Pensieri e via Allende, invece, spazio a decine e decine di discipline sportive.

La pallacanestro al PalaMacchia con il Palio del Basket e le finali giovanili del torneo 3×3, i simulatori del padel, del surf, della vela e del windsurf; le partite di calcio e rugby; il fitness con corsi, yoga e pilates; le sfide sui remoergometri con le sezioni nautiche grazie alla collaborazione dell’Accademia Navale; il punto di ascolto della medicina dello sport e tante altre attività per una serata speciale dedicata allo sport livornese.

PROGRAMMA

MAIN STAGE

Ore 18.30

Non chiamateci sport di Serie B – Modera: Jacopo Morelli (giornalista)

Interventi di Dario Bellandi (mma), Leonardo Giudice (subbuteo), Matteo Lodovichi (football americano), Chiara Penco (mma) e Niagol Stoyanov (tennis tavolo)

Ore 19.10

Il nostro calcio in tutte le sue forme – Modera: Davide Lanzillo (giornalista)

Interventi di Giulia Bettazzi (responsabile settore giovanile femminile Lnd Toscana), Andrea Luci (capitano Us Livorno 1915), Paolo Mangini (presidente Lnd Toscana), Luciana Pedio Saturni (responsabile calcio femminile Lnd Toscana), Fabrizio Pucci (giornalista) e Antonio Scocca (vice-presidente nazionale Divisione calcio a 5)

Ore 19.50

Il fenomeno Pielle – Modera: Alessandro Lazzerini (giornalista – ufficio stampa Pielle)

Interventi di Federico Campanella (allenatore Pielle), Gianluca Petronio (direttore generale Pielle) e altri giocatori o dirigenti Pielle

Ore 20.30

Inaugurazione – Modera: Gianni Tacchi (giornalista – referente Fondazione Lem)

Interventi di Eugenio Giani (presidente Regione Toscana), Gianni Giannone (delegato provinciale Coni), Elena Pietrini (testimonial dell’evento e giocatrice della Nazionale italiana di pallavolo), Luca Salvetti (sindaco di Livorno) e Adriano Tramonti (responsabile organizzazione, promozione e ambito della Fondazione Lem)

Ore 20.50

Intervista alla testimonial Elena Pietrini – Modera: Gianni Tacchi (giornalista – referente Fondazione Lem)

Ore 21.10

Il ritorno della Libertas in A2 – Modera: Fabrizio Pucci (giornalista – ufficio stampa Libertas)

Interventi di Marco Andreazza (allenatore Libertas), Roberto Consigli (presidente Libertas) e altri giocatori o dirigenti Libertas

Ore 21.50

Donne e sport: la lunga strada verso la parità (a cura di Soroptimist Livorno) – Modera: Michela Berti (giornalista)

Interventi di Sandy Iannella (calcio), Deborah Maffei (pattinaggio), Giulia Quintavalle (judo) e Letizia Tinghi (pattinaggio)

Ore 22.30

Livorno verso le Olimpiadi di Parigi – Modera: Alessandro Bernini (giornalista)

Interventi degli atleti e degli allenatori livornesi che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi. Nuoto: Matilde Biagiotti, Francesca Fangio, Sara Franceschi, Stefano Franceschi, Matteo Lamberti, Sofia Morini e Alberto Razzetti. Scherma: Pietro Torre, Irene Vecchi e Nicola Zanotti.

Ore 23.00

Concerto: Sinfonico Honolulu

Ore 00.30

Dj set: Radio Stop Party

AREA ATTIVITÀ SPORTIVE

Presenta: Martina Parigi

Ore 18.30

Ginnastica ritmica

Ore 18.50

Lotta olimpica (bambini)

Ore 19.20

Ju jitsu acrobatico

Ore 19.50 – SPECIALE SPORT PARALIMPICO

Scherma in carrozzina

Interventi degli atleti e degli allenatori livornesi che parteciperanno alle Paralimpiadi di Parigi. Canoa: Christian Volpi. Scherma: Marco Ciari. Sitting volley: Giulia Aringhieri.

Ore 20.40

Danze caraibiche

Ore 20.50

Ginnastica artistica

Ore 21.20

Lotta olimpica (professionisti)

Ore 21.50

Baby dance e street dance

Ore 22

Karate per bambini

Ore 22.20

Acrobatica aerea con tessuti

IMPIANTI SPORTIVI

STADIO ARMANDO PICCHI (Calcio – Pallavolo)

19-20.30 Incontri di minivolley femminile Under 12

ore 20.30-21.30 Partite di calcio tra bambini classe 2016

20.30-22 Partita di calcio paralimpico

dalle 20.30-22 Incontri di volley maschile Under 14

21.30-22.30 Partite di calcio tra bambini classe 2015

22.30-23.30 Partite di calcio tra bambini classe 2014

23.30-00.30 Partite di calcio tra bambini classe 2013

CAMPO SCUOLA RENATO MARTELLI (Atletica leggera – Football americano – Giochi gonfiabili)

18.30-23 Atletica leggera: salto con l’asta, salto in lungo e 50 metri piani

ore 18.30-23 Football americano: esibizioni e prove aperte a tutti

18.30-23 Giochi gonfiabili per bambini e bambine

PALAMACCHIA (Basket – Basket 3×3 – Basket in carrozzina)

18.30-00 Livorno 3×3 – Finali delle categorie giovanili 2006-2014 (campo esterno)

19-22.30 Palio del Basket – Eliminatorie (campo interno)

22.30-23 Partita di basket in carrozzina (campo interno)

23-01 Palio del Basket – Semifinali e finali (campo interno)

PISCINA CAMALICH (Aquathlon – Canoa – Nuoto – Nuoto paralimpico – Nuoto sincronizzato – Pallanuoto – Vela)

18.30-19.45 Esibizione di aquathlon

ore 18.30-00 Vela: esposizione e prove con il simulatore dell’optimist aperte a tutti (cortile)

19-19.45 Canoa: prove aperte a tutti

20-20.45 Staffette di nuoto e nuoto paralimpico

21-22 Nuoto sincronizzato

22.15-00 Vela: sup, optimist e dimostrazioni di raddrizzamento della barca

ore 22.15-00 Partite di pallanuoto

PALACOSMELLI (Tiro con l’arco)

18.30-19 Esibizione sui 18 metri degli arcieri livornesi

19-20 Prove aperte a tutti con i maestri di tiro con l’arco

20-21 Simulazione di una gara con gli arcieri della provincia di Livorno

21-22 Prove aperte a tutti con i maestri di tiro con l’arco

22-23 Esibizione sui 18 metri degli arcieri livornesi

23-00 Prove aperte a tutti con i maestri di tiro con l’arco

CAMPO DA RUGBY MONTANO (Rugby)

19-19.30 Partite di rugby tra squadre Under 6 e Under 8

20.30-21 Partite di rugby tra squadre Under 10

21-21.30 Partite di rugby tra squadre Under 12

ore 21.30-22 Partite di rugby tra squadre Over 35

IPPODROMO FEDERICO CAPRILLI (Equitazione)

20-00 Pony per bambini e bambine con rilascio di un attestato a tutti i partecipanti

GAZEBO E ATTIVITÀ VIA DEI PENSIERI – VIA ALLENDE

PARCHEGGIO DEL CAMPO SCUOLA

18.30-23 Partite di sitting volley aperte a tutti

ore18.30-23 Partite di volano paralimpico aperte a tutti

19.30-22.30 Pugilato: esibizioni e prove aperte a tutti sul ring

VIA DEI PENSIERI (LATO STADIO)

18.30-22 Gincana di ciclismo aperta ai bambini e alle bambine

ore 18.30-23 Esposizione di moto da gara: pista, motocross, enduro, trial e scooter da velocità

18.30-23 Punto di ascolto sulla medicina dello sport

18.30-23 Punto di informazione ConfSport

ore 18.30-23 Scacchi: partite aperte a tutti e lezioni per conoscere le regole del gioco

18.30-23 Tennis tavolo: esibizioni e partite aperte a tutti

ore 18.30-23 Stelle e palme al merito sportivo: esposizione con materiale storico

18.30-23 Atleti azzurri d’Italia e Veterani dello sport: esposizione con materiale storico

ore 18.30-23 Subbuteo: esibizioni e partite aperte a tutti

18.30-02.30 Partite di calcio balilla umano aperte a tutti

19-23 Braccio di ferro: esibizioni e sfide aperte a tutti

ore 19-23 Giochi di strada per bambini e bambine: campana, corsa nei sacchi e attività con il paracadute ludico

VIA DEI PENSIERI (LATO IPPODROMO)

18.30-23 Uisp: danza, gincana, ginnastica artistica, mountain bike, pallavolo, pattinaggio e pugilato

ore 18.30-23 Csen: judo, ju jitsu, karate, pentathlon moderno, percorso a ostacoli in sospensione, pugilato, scuola di circo e tennis

18.30-23 Csain: difesa personale, fitness, fitness challenge, ginnastica funzionale, karate, massaggi indiani, massaggi shiatsu, massaggi sportivi e yoga

ore 18.30-23 Tunnel gonfiabile per provare la battuta del baseball

18.30-23 Incontri di scherma con spada luminosa aperti a tutti

ANGOLO VIA DEI PENSIERI-VIA ALLENDE

18.30-19 Sfida sui remoergometri con i vogatori diversamente abili

19.30-20 Sfida sui remoergometri con un vogatore per sezione nautica (Minipalio)

20.30-21 Sfida sui remoergometri con una vogatrice per sezione nautica (Femminile)

21.30-22 Sfida sui remoergometri con le vecchie glorie delle gare remiere

22.30-23 Sfida sui remoergometri con un vogatore per sezione nautica (Palio Marinaro)

VIA ALLENDE

18-18.30 Corso di cardio dance

ore 18.30-23 Scherma: esibizioni (sciabola e fioretto) e lezioni aperte ai bambini e alle bambine

18.30-23 Lezioni di tennis aperte a tutti con i maestri dei circoli livornesi

ore 18.30-23 Prove aperte a tutti con il simulatore del padel

18.30-23 Prove aperte a tutti con il simulatore di surf e con l’indoboard

ore 18.30-23 Prove aperte a tutti con i simulatori di windsurf e wingfoil

18.30-23 Simulazioni di cronometraggio: atletica leggera, ciclismo e rally

ore 18.30-23 Esposizione delle canoe e prove sul pagaiergometro aperte a tutti

18.30-00 Kickboxing, mma e shoot boxe: esibizioni e prove aperte a tutti nella gabbia

19-19.30 Corso di cardio combat

ore 19.30-20.30 Acsi: sedute di yoga e pilates aperte a tutti

20-20.30 Corso di functional training

ore 20.30-23 Acsi: difesa personale, fitness olistico, ginnastica posturale, ginnastica ritmica, lotta e padel

21-21.30 Corso di pilates

22-22.30 Corso di power tone

