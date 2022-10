Home

Oggi a Porta a Mare si festeggia Halloween, un pomeriggio di divertente paura

30 Ottobre 2022

Livorno 30 ottobre 2022 – Oggi a Porta a Mare si festeggia Halloween, un pomeriggio di divertente paura

Oggi, domenica 30 ottobre a partire dalle ore 15:00 Porta a Mare anticipa la festa di Halloween offrendo al giovane pubblico un pomeriggio all’insegna di una divertente paura.

Negli spazi all’aperto lato canale saranno allestite alcune postazioni all’interno delle quali si

svolgeranno delle attività da paura!!

Un horror ticket darà accesso al percorso dove alcuni personaggi in abiti a tema accompagneranno i bambini in varie attività, quali un Magic Mirror dove potranno scattare selfie mostruosi e portare a casa una foto ricordo della giornata, il tipico Make Up di Halloween oppure potranno farsi coinvolgere in balli e coreografie stile thriller.

Sarà possibile partecipare a due divertenti laboratori studiati ad hoc per l’occasione dove sarà

possibile creare simpatici origami a forma di animali e piccole creazioni con l’appiccicoso “slim” che tutti i bimbi amano.

In forma itinerante sarà disponibile un piccolo trenino elettrico che farà fare un giro a tutti coloro

che vorranno salire a bordo.

Si ricorda che tutte le iniziative sono gratuite ed offerte dalle attività commerciali dell’area Porta a Mare.

