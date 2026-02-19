Home

Oggi ad Antignano un incontro su Don Roberto Angeli e il suo ruolo durante la resistenza e alla sua deportazione

19 Febbraio 2026

Oggi, giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 16.45, presso l’Istituto San Giuseppe (via del Littorale 28, Antignano), si terrà un incontro dedicato alla figura di don Roberto Angeli, al suo ruolo durante la Resistenza e alla sua deportazione nei lager nazisti.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Vivi Antignano ed è curata da Enrica Talà, direttrice del Centro Studi Don Roberto Angeli. L’introduzione sarà affidata a Enrica Bertini.

Nel corso dell’incontro saranno proposte testimonianze e letture tratte dal volume “Vangelo nei lager. Un prete nella Resistenza”, riedito nel 2024 da Edizioni di Storia e Letteratura, nel quale don Angeli rievoca la propria esperienza dopo la cattura da parte dei tedeschi.

Nativo di Schio (Vicenza), don Roberto Angeli fu ordinato sacerdote a Livorno nel 1936. Durante gli anni della Resistenza fu attivo nel Movimento Cristiano Sociale livornese, impegnandosi a favore di ebrei, ex militari, profughi e ricercati dalla Gestapo. Arrestato nel maggio 1944, fu internato nel campo di Fossoli (Modena) e successivamente deportato nei lager di Mauthausen e Dachau, dove venne liberato il 29 aprile 1945 con l’arrivo delle truppe americane.

La sua vicenda è profondamente legata al territorio di Antignano e ad alcuni quartieri della città dopo l’8 settembre 1943: l’azione di solidarietà di molti abitanti e degli istituti religiosi, la complessità della convivenza con presidi nazifascisti, il ruolo del CLN con sede ad Antignano e delle sue figure di riferimento, unite nell’obiettivo comune della liberazione.

Fatti, luoghi e memorie che aiutano a comprendere il presente e a riflettere sui valori della cittadinanza attiva, della fraternità, della giustizia e della libertà.