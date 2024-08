Home

16 Agosto 2024

Livorno 15 agosto 2024 – Oggi al Caprilli, l’attesa Coppa del Mare. Il programma della serata

La società di corse Sistema Cavallo S.r.l. si appresta a vivere con la città di Livorno, con i suoi cittadini e con le migliaia di appassionati toscani e non, questo classico appuntamento con una delle corse più popolari dell’ippica italiana.

La serata si volgerà in notturna con inizio alle 20.30

Oggi, venerdì 16 agosto tra i 10 Purosangue che scenderanno in pista, uno di essi iscriverà il proprio nome nell’Albo d’Oro dei vincitori della Coppa del Mare che ha raggiunto l’edizione numero 79. La corsa ha la formula di handicap e si disputa sui 2.250 metri, al via anche il campione in carica Rainmaker.

In programma anche un’altra tradizionale corsa, il Criterium Labronico giunto alla 110^ edizione, prova riservata ai cavalli di 2 anni che in passato ha avuto la qualifica di Listed Race. Abbinato a questa corsa lo sponsor S.G.A., Società Gestione Aste italiane.

La novità di quest’anno è la prima corsa di Gruppo della storia dell’ippodromo “Federico Caprilli”: le corse di Gruppo sono l’espressione più alta del percorso selettivo dell’ippica.

L’IFAHR Trophy è una corsa di Gruppo 2 per i Purosangue Arabo di 4 anni e oltre.

L’International Federation of Arabian Horse Racing Authorithies è l’organo supremo che regola il mondo delle corse dei Purosangue Arabo a livello internazionale. Sarà presente al Caprilli il suo presidente, Faisal Al Rahmani.

Le altre due note che daranno un tocco internazionale alla serata saranno la corsa FEGENTRI, inclusa nel Campionato del Mondo per le Amazzoni con ragazze provenienti da Gran Bretagna; Repubblica Ceca; Ungheria; Svizzera; Germania e Italia e la corsa Pony del Campionato FEGENTRI JUNIOR con giovanissimi amazzoni e cavalieri provenienti da Svezia; Francia; Belgio; Ungheria e, naturalmente, Italia che di questo torneo ha vinto l’edizione inaugurale.

Non mancherà all’ippodromo la presenza del Sindaco Luca Salvetti.

