Home

Eventi

Oggi alle 17 un corteo silenzioso per le vie del centro in ricordo della vittime della Shoah

Eventi

24 Gennaio 2023

Oggi alle 17 un corteo silenzioso per le vie del centro in ricordo della vittime della Shoah

Giorno della Memoria 2023

Un corteo silenzioso per le vie del centro in ricordo della vittime della Shoah

L’appuntamento è per oggii, martedì 24 gennaio, alle ore 17 in piazza del Municipio

Livorno, 24 gennaio 2023

Oggi, martedì 24 gennaio la Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con il Comune di Livorno, la Diocesi, la Comunità Ebraica e Istoreco, ha organizzato un corteo silenzioso per le vie del centro cittadino. L’appuntamento è alle ore 17 in piazza del Municipio. Il corteo sfilerà su viale degli Avvalorati, via della Madonna, via del Giglio, piazza Cavallotti, via del Cardinale, via di Franco e via del Tempio fino a raggiungere piazza Benamozegh dove sono previsti interventi, testimonianze e l’accensione della Menorah, in ricordo delle vittime della Shoah e dell’universo concentrazionario nazifascista. Durante il tragitto, i volti di alcuni dei livornesi ebrei che furono deportati saranno alle finestre degli edifici che si affacciano sul percorso, grazie alle immagini che la Comunità di Sant’Egidio ha raccolto dai loro familiari e amici. Concluderà la cerimonia l’”abbraccio” alla Sinagoga.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, dalle ore 17.30 sino alle 18.15, nei tratti di volta in volta interessati dal passaggio del corteo sarà istituito il divieto di transito. Le strade interessate saranno le seguenti:

viale degli Avvalorati nel tratto compreso tra piazza del Municipio e via della Madonna;

via Grande, all’altezza dell’intersezione con via della Madonna e via del Giglio;

via di Franco;

via Sant’Omobono, all’altezza dell’attraversamento con via di Franco;

via Cairoli, all’altezza dell’intersezione con via di Franco e via del Tempio;

via del Tempio, sino a piazza Benamozegh.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin