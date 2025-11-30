Home

Cronaca

30 Novembre 2025

Oggi annullo filatelico speciale dedicato a Giovanni Fattori

Livorno 30 novembre 2025 Oggi annullo filatelico speciale dedicato a Giovanni Fattori

Poste Italiane, in occasione della Festa della Toscana (che ricorre il 30 novembre) e per celebrare il Bicentenario della nascita di Giovanni Fattori e la mostra che il Comune di Livorno gli ha tributato, ha dedicato un annullo filatelico al grande pittore livornese, primo esponente della corrente dei Macchiaioli.

L’evento, di grande richiamo per gli appassionati di filatelia, si terrà a Livorno domani, domenica 30 novembre, presso i Granai di Villa Mimbelli (via S. Jacopo in Acquaviva 65), dove è attualmente collocata la biglietteria della mostra su Giovanni Fattori. Dalle ore 10 alle ore 16 personale di Poste Italiane metterà a disposizione di visitatori e collezionisti francobolli e cartoline e, per chi vorrà, sarà possibile anche annullare il frontespizio del catalogo della Mostra con l’apposizione di un francobollo e del timbro.

Lo speciale timbro (“Bollo speciale figurato”) creato per questa celebrazione riporta in legenda la scritta “Bicentenario della Nascita di Giovanni Fattori 1825-2025” e in vignetta la scritta “Particolare di Mandria Maremmana” che fa da didascalia ad un disegno ispirato all’omonimo dipinto. Le informazioni sull’annullo sono riportate al n. 2305 del Calendario Marconista n. 85 di Poste Italiane.

L’Amministrazione comunale e la direzione dei Musei civici ringraziano Poste Italiane e l’Ufficio postale Livorno Centro per la collaborazione.