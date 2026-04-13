Home

Cronaca

Oggi aprono le iscrizioni all’Albo dei rilevatori statistici

Cronaca

13 Aprile 2026

Oggi aprono le iscrizioni all’Albo dei rilevatori statistici

Livorno 13 aprile 2026 Oggi aprono le iscrizioni all’Albo dei rilevatori statistici

Termine per le domande: mercoledì 13 maggio

Il Comune di Livorno ha approvato il nuovo avviso pubblico per l’iscrizione all’Albo dei rilevatori statistici, aprendo ufficialmente le candidature per l’aggiornamento ordinario. Si tratta dello strumento utilizzato dall’amministrazione per svolgere le indagini statistiche sul territorio, ottemperando così agli obblighi istituzionali previsti da Istat nell’ambito del Programma Statistico Nazionale. L’Avviso è pubblicato sul Portale Amministrazione Trasparente del Comune di Livorno: https://trasparenza.comune. livorno.it/avvisi/avviso- pubblico-liscrizione-nellalbo- dei-rilevatori-statistici- 2026.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 13 aprile 2026 e fino alle ore 12 del 13 maggio 2026. Trattandosi di un aggiornamento, chi è già iscritto all’Albo non dovrà presentare una nuova domanda.

Possono candidarsi persone maggiorenni in possesso di diploma di scuola superiore, con una buona conoscenza della lingua italiana e competenze informatiche di base. Tra i requisiti per la partecipazione, è richiesta la residenza nel Comune di Livorno o in altri comuni della Toscana, l’esperienza in attività di rilevazione statistica e la disponibilità di un mezzo proprio per gli spostamenti sul territorio. L’elenco completo dei requisiti richiesti è pubblicato nel testo dell’Avviso.

Le domande possono essere inviate tramite PEC all’indirizzo comune.livorno@postacert. toscana.it, spedite con raccomandata oppure consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura: lunedì, venerdì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Il modulo di iscrizione è disponibile alla pagina “Albo rilevatori statistici” della rete civica all’indirizzo https://www.comune.livorno.it/ it/servizi/4177 e pubblicato in allegato.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Statistica ai numeri 0586 820305, 0586 820233 e 0586 820797 oppure scrivere all’indirizzo email statistica@comune.livorno.it.