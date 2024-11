Home

Oggi bambini e bambine in campo contro la violenza sulle donne

18 Novembre 2024

Livorno, 18 novembre 2024 Oggi bambini e bambine in campo contro la violenza sulle donne

Un torneo amichevole di calcio con bambine e bambini del 2016 per celebrare la Giornata contro la violenza sulle donne. Questa l’iniziativa organizzata dallo Spi-Cgil lega 4 Salviano per oggi, lunedì 18 novembre.

Il torneo si terrà dalle ore 17 alle ore 19 in via dei Pelaghi presso il campo di calcio della Polisportiva Carli Salviano. All’iniziativa parteciperanno più di un centinaio tra bambine e bambini appartenenti alle squadre Academy Li, Livorno 9, Orlando Calcio, A.Picchi Livorno, Pro Livorno Sorgenti, Young Livorno, Livorno Femminile, Portuali Livorno e Polisportiva Carli Salviano

Bambini, bambine e allenatori scenderanno in campo indossando una maglietta con sopra scritto “La violenza sulle donne è una sconfitta per tutti” per sensibilizzare grandi e piccoli sull’importanza di un tema quantomai purtroppo attuale. Ringraziamo come sempre la polisportiva Carli Salviano per il suo prezioso supporto e l’importante collaborazione. La cittadinanza è invitata a partecipare.