Oggi c’è la Superluna del Cervo, è la prima dell’anno

3 Luglio 2023

3 Luglio 2023

Oggi c'è la Superluna del Cervo, è la prima dell'anno

Livorno 3 luglio 2023 – Oggi c’è la Superluna del Cervo, è la prima dell’anno

Questa notte la luna sarà più grande e più luminosa del solito, perché si troverà più vicina alla Terra di circa 20 mila km. È la prima luna piena dell’estate 2023 e si chiama “Superluna del Cervo” o “Buck Moon”, perché coincide con il periodo in cui le corna dei cervi maschi crescono. Alcuni la chiamano anche “luna del salmone”. La luna sarà nella costellazione del Sagittario e apparirà più grande quando sarà vicina all’orizzonte, per un effetto ottico chiamato “illusione lunare”. Questa è la prima di quattro superlune che si vedranno quest’estate, ma non sarà la più grande. Quella sarà la Super Blue Moon del 31 agosto, che sarà a soli 357.344 km dalla Terra. Per godersi lo spettacolo, bisogna cercare un luogo poco illuminato e sperare in un cielo sereno. Ma attenzione: la Superluna potrebbe influire sul sonno, rendendolo più breve e meno profondo. Lo dice uno studio pubblicato sulla rivista ‘Current Biology’.

