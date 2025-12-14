Home

14 Dicembre 2025

Livorno 14 dicembre 2025 Oggi "Concerto per un dialogo di pace" ad Antignano, ingresso libero

L’Associazione Vivi Antignano, con la compartecipazione del Comune di Livorno, presenta il Concerto per un dialogo di pace”, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle ore 17:30 presso la Pieve di Santa Lucia, in Piazza del Castello ad Antignano.

Il concerto, inserito nel calendario delle iniziative natalizie del quartiere, propone un percorso musicale di alto valore artistico e simbolico, incentrato sui temi della pace, della memoria e del dialogo tra i popoli.

Protagonisti della serata saranno Massimo Signorini (fisarmonica) e Stefano Agostini (flauto), interpreti di un programma che attraversa epoche e culture musicali differenti: dal canto sacro armeno di epoca medievale alle composizioni di autori quali Diego Ortiz, William Byrd, Marin Marais, Pietro Nardini, Jules Massenet, Ernst Bloch, Astor Piazzolla, Giacomo Puccini e Pietro Mascagni.

Un momento particolarmente significativo del concerto sarà dedicato alla memoria dei bambini vittime delle guerre, a sottolineare il valore universale della musica come strumento di riflessione e speranza.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con gli esercenti del paese, il supporto di Misericordia Livorno Sud Antignano, Fratres Donatori di Sangue e CONAD, a conferma di una collaborazione attiva tra associazioni, istituzioni e realtà del territorio.

Ingresso libero