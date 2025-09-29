Oggi consiglio comunale, i punti all’ordine del giorno
Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso nella Sala Consiliare del Palazzo Civico per lunedì 29 settembre 2025 alle ore 9.00 e alle ore 14.30 per discutere i seguenti argomenti:
1. Proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio Comunale: “Surroga di Consigliere Comunale dimissionario nella lista denominata ‘Movimento 2050’”.
2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali.
3. Proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio Comunale: “Commissioni Consiliari: aggiornamento e modifica componenti”.
4. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Controllo strategico 2025 – Stato di attuazione al 30/06/2025 del DUP 2025-2027: Approvazione”.
5. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “DUP 2026-2028: approvazione”.
6. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Approvazione bilancio consolidato. Esercizio 2024”.
7. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 630 del 09/09/2025. “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025/2027. Prospetto n. 25/82””.
8. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 663 del 16/09/2025. “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025/2027. Prospetto n. 25/86””.
9. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “DUP 2025-2027: modifica programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, modifica programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici,
modifica piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, modifica obiettivi operativi”.
10. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025/2027. Prospetti n. 25/71, 25/72, 25/73 e 25/74”.
11. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze per risarcimenti sotto franchigia – ex art. 194, comma 1, lett. a) TUEL. Sentenza Tribunale di Livorno n. 615/2025”.
12. Mozione della Consigliera comunale Vaccaro: “Creazione di un ambulatorio veterinario sociale a sostegno dei possessori di animali in condizioni di fragilità economica”.
13. Mozione della Consigliera comunale Bertozzi: “Contro i tagli al finanziamento per l’Acquedotto Leopoldino”.
14. Mozione dei Consiglieri comunali La Sala, Ricci, Terreni, Tomei, Bianchi, Ferretti, Guarnieri, Agostinelli, Diop, Midili, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini, Aringhieri e Bertozzi: “Per avviare un progetto che favorisca il miglioramento effettivo dell’accessibilità al mare per le persone con disabilità e ridotta autonomia motoria negli stabilimenti balneari del Comune di Livorno”.
15. Mozione del Consigliere comunale Guarducci: “Tutelare la sicurezza stradale dei residenti e dei conducenti di mezzi di trasporti”.
16. Mozione delle Consigliere comunali Terreni e Ricci: “Costituzione del tavolo permanente della cultura del Comune di Livorno”;
autoemendamento presentato dalle Consigliere proponenti la mozione.
17. Mozione dei Consiglieri comunali Tomei, Bianchi, Ferretti, Diop, Midili, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini e Aringhieri: “Per l’istituzione del Museo sulla tragedia del Moby Prince”.
18. Mozione dei Consiglieri comunali Morini, Panciatici, Sorgente, Belaise ed Esposito: “Stop pubblicità fossile”.
19. Mozione della Consigliera comunale Barontini: “Tutela della qualità didattica al liceo Niccolini-Palli: sostegno alle istanze degli studenti, dei genitori e dell’intera comunità scolastica per un’organizzazione equa ed efficace”.
20. Mozione dei Consiglieri comunali Danieli e Castellani: “Sull’adozione in continuità delle sinergie istituzionali in difesa del polo didattico universitario infermieristico di Livorno”.
21. Mozione dei Consiglieri comunali Belaise, Morini e Esposito: “Ripristino collegamento aereo Pisa – Roma / Roma – Pisa”.
22. Mozione del Consigliere comunale Ghiozzi: “Patrocinio legale per le donne vittime di violenza”,
emendamento presentato dai Consiglieri comunali Cecchi e Ghiozzi.
23. Mozione del Consigliere comunale Guarducci: “Interventi urgenti per la sicurezza nell’area dell’ex Hotel Corallo e zone limitrofe”.
