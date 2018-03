Oggi il “Day Camp Don Bosco” con coach Russo

Saranno davvero tanti i partecipanti al “Day Camp Don Bosco”, in programma per oggi, giovedì, nello scenario del “PalaMacchia”, con atleti provenienti non soltanto dalla Toscana ma anche dalle regioni limitrofe, nati nelle annate 2004, 2005 e 2006. Ad attendere i ragazzi ci sarà l’intero staff tecnico, capitanato dal coach della prima squadra, Roberto Russo. Per tutti i partecipanti una imperdibile occasione per migliorare il proprio basket e passare una giornata spensierata e ricca di divertimento.

