16 Settembre 2024

Oggi dibattito “Il valore della pace in uno scenario di conflitti drammatici“

Livorno 16 settembre 2024 – Oggi dibattito “Il valore della pace in uno scenario di conflitti drammatici“

Lunedì 16 settembre, alle ore 17:30, nei locali del Circolo Arci Carli di Salviano, Via di Salviano 542; si tiene il sesto evento della Festa De L’Unità a tema “insieme per l’alternativa democratica“ organizzato dal Pd livornese nell’ambito della festa dell’unità diffusa.

Il tema della giornata è: “Il valore della pace in uno scenario di conflitti drammatici“. Ne discutono, in un dialogo con il Pubblico, Arturo Scotto, Deputato Pd, e Laura Rimi, Responsabile del Cooperazione Internazionale della Segreteria Regionale Pd

Introduce Mia Diop Bentou della Direzione nazionale Pd. Al centro Il tema forte e ineludibile della pace in un mondo in fiamme, devastato, anche vicino a noi, da guerre, distruzione e morte. Alla vigilia della Giornata Internazionale della Pace e della Marcia della Pace e della Fraternità di Assisi; il tema della pace assume un valore ancora più pregnante e diventa grido di dolore, ma anche simbolo di speranza, oltre che espressione di richiesta di un immediato cessate il fuoco e di un impegno forte della diplomazia per una pace giusta ed una soluzione politica dei conflitti “La pace prima di tutto “.

La Festa de l’Unità 2024 proseguirà con numerosi altri eventi fino al 30 settembre. Offrirà ulteriori opportunità di confronto e partecipazione per tutti i cittadini interessati a contribuire alla costruzione di una prospettiva politica alternativa e democratica.

L’evento è coordinato dall’Unione Comunale di Livorno, segretario Alberto Brilli, dalla Federazione territoriale del Partito Democratico, segretario Alessandro Franchi, dalle Donne Democratiche, portavoce Rita Villani, ed i Giovani Democratici, segretario Bernardo Taddei.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il programma https://bit.ly/2024_FDU_LI o sul sito www.pdlivorno.it, sezione notizie > UC Livorno e seguire i nostri social media Facebook partitodemocratico.li ed Instagram pd_livorno.

