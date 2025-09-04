Home

Oggi divieto di transito in corso Mazzini e via Borsi

Livorno 4 settembre 2025 Oggi divieto di transito in tratto di corso Mazzini e via Borsi

Engie Servizi Spa, soggetto gestore dell’illuminazione pubblica cittadina, ha necessità di effettuare alcuni interventi in corso Mazzini e in via Giosuè Borsi.

I lavori saranno eseguiti domani, giovedì 4 settembre, in mattinata per quanto riguarda corso Mazzini, e nel pomeriggio in via Borsi.

Queste le principali modifiche alla viabilità previste dall’ordinanza comunale n. 6812/2025.

Dalle ore 9 alle ore 13 sarà in vigore il divieto di transito nel tratto di corso Mazzini che va dall’intersezione con via Cecconi/via San Carlo (che rimarrà aperta) fino a via Marradi/piazza Attias. I veicoli normalmente autorizzati a percorrere questo tratto di corso Mazzini e a proseguire verso via Enrico Mayer, dalle ore 9 alle ore 13 potranno raggiungere via Mayer passando da via Roma e svoltando a sinistra all’intersezione con l’Attias (percorso normalmente riservato solo ai mezzi pubblici).

Dalle ore 14 alle ore 18 sempre di oggi, giovedì 4 settembre, i lavori in via Borsi comporteranno la chiusura al traffico del tratto che va dall’intersezione con via Vivoli fino a via delle Grazie.

Le interruzioni saranno adeguatamente segnalate tramite cartellonistica di preavviso.

I pedoni saranno fatti transitare sui marciapiedi opposti a quelli di volta in volta interessati dai lavori.