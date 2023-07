Home

Cronaca

Oggi è il giorno del Palio Marinaro

Cronaca

2 Luglio 2023

Oggi è il giorno del Palio Marinaro

Livorno 2 luglio 2023

Palio ripreso per la prima volta dai droni e trasmesso in diretta su maxischermo, tv e in streaming. Si inizia alle 18.30 con le gare degli juniores e delle donne seguite, alle 19.30, dai gozzi a dieci remi

Dopo il successo indiscusso della Coppa Risi’atori e della Coppa Barontini, arriva la “regina” delle gare remiere, Il Palio Marinaro. Oggi, domenica 2 luglio, si svolgerà il Palio, che era stato rimandato a seguito dell’allerta meteo. Le otto imbarcazioni a 10 remi (ma anche gli armi Juniores e femminili) si daranno battaglia nelle acque di fronte alla cartolina più bella di Livorno: la Terrazza Mascagni.

Si tratta del trofeo che conclude la stagione, una spettacolare festa in mare che esprime meglio di ogni altro evento l’anima più vera di Livorno, tra storia, tradizione e spirito identitario.

Come ormai accade da tempo, l’equipaggio da battere è quello del Borgo Cappuccini, insuperabile dal 2020 e netto vincitore dell’edizione 2022.

La competizione si corre sul tratto di mare che va dall’Acquario fino ai bagni Pancaldi: 2mila metri con 3 giri di boa e una durata intorno ai 10 minuti. Per le altre categorie, invece, il percorso si limita a mille metri con un solo giro di boa.

Come per le altre gare del trittico, anche il Palio sarà coperto mediaticamente grazie all’impegno di Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea. All’interno del progetto “Gare remiere”, infatti, è prevista per la prima volta la ripresa realizzata da una pattuglia di droni e la sua messa in onda in diretta su maxischermo, e in streaming su Gare Remiere Livorno, Visit Livorno, Fondazione LEM e Comune di Livorno.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin