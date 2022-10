Home

9 Ottobre 2022

9 Ottobre 2022

Oggi Giorgio Allori al Picchi a vedere il Livorno, il suo desiderio per i 100 anni si avvera

Livorno 9 ottobre 2022 – Oggi Allori al Picchi a vedere il Livorno, il suo desiderio per i 100 anni si avvera

Oggi pomeriggio, in occasione di Us Livorno-Mobilieri Ponsacco, sarà ospite Giorgio Allori, classe 1922, livornese, internato per due anni nei campi di prigionia nazisti per non aver aderito alla Repubblica di Salò e simbolo della Resistenza.

Giorgio Allori aveva due desideri per festeggiare i 100 anni:

una visita agli Uffizi di Firenze, il suo museo preferito, e una partita dell’Us Livorno, la sua squadra del cuore.

Così a maggio è stato invitato agli Uffizi, mentre oggi sarà con noi all’Armando Picchi.

