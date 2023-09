Home

Oggi il Picchi a Grosseto sul difficile campo del Belvedere

24 Settembre 2023

Livorno 24 settembre 2023

Un inizio di campionato più difficile lo Uappala Picchi Calcio non poteva averlo.

Nelle prime due giornate, infatti, la squadra di mister Mirco Brilli deve incontrare le due grandi favorite del girone: il San Miniato Basso e il Belvedere Grosseto.

Dopo la sconfitta interna per 0-2 contro i giallorossi pisani (nonostante una buonissima prova), i biancoamaranto sono attesi in terra grossetana dal Belvedere.

Tra le fila dei rossoneri ci sono giocatori con un passato roboante, a partire dai difensori Leonardo Blanchard (27 presenze e 3 gol in Serie A con il Frosinone) e Andrea Ciolli, a lungo capitano del Grosseto tra Serie C e Serie D.

Ma la squadra del Belvedere è completa in ogni reparto con l’ex D’Angelo in mezzo al campo e giocatori del calibro di Tantone e Folegnani in avanti.

Il Picchi scende in Maremma con una formazione rimaneggiata, viste le assenze di Polese, Matteoli, Casfhi, Gatti, Pinna e Tarloni, quest’ultimo squalificato per tre giornate. Rientra invece Bonsignori.

“Andiamo ad affrontare una squadra che un budget incredibile per la categoria – commenta Brilli -, ma noi dovremo scendere in campo senza alcun timore reverenziale.

Non abbiamo niente da perdere e sono curioso di vedere che reazione caratteriale avrà la squadra in una situazione d’emergenza come quella che stiamo passando”.

La settimana a Banditella è trascorsa nel migliore dei modi. “Ho visto grande intensità in tutti gli allenamenti. I ragazzi si sono allenati bene e dovranno confermare questo trend anche in partita. Rispetto a domenica scorsa mi aspetto uno step di maturità. L’età media del gruppo è molto giovane, quindi sappiamo che per questo processo servirà tempo, ma certe ingenuità vanno eliminate fin da subito, soprattutto contro avversari così forti”.

