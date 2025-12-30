Home

Sport

Basket

Oggi il primo Christmas Baskin Game: amichevole Libertas-Warriors Lucca

Basket

30 Dicembre 2025

Oggi il primo Christmas Baskin Game: amichevole Libertas-Warriors Lucca

Livorno 30 dicembre 2025 Oggi il primo Christmas Baskin Game: amichevole Libertas-Warriors Lucca

La Libertas Livorno 1947 è orgogliosa di comunicare che domani 30 dicembre 2025 si disputerà alle ore 15 presso l’impianto di Via Francesco Pera 20 a Livorno la gara amichevole tra il Baskin della Libertas Livorno e della società Warriors di Lucca.

“L’incontro, intitolato Intesa Sanpaolo Christmas Baskin Game – commenta Ferencz Bartocci, Amministratore Delegato della Libertas Livorno – vuole trasformarsi in una tradizione che dimostri come l’attività sportiva del baskin regali emozioni inimmaginabili. Insieme alla Fondazione Libertas, sempre presente nella vita del Club, ci attende un 2026 ricco di tante novità che punteranno ad una vera inclusività nel mondo Amaranto insieme anche all’Associazione Amici della Libertas”.

“Grazie a Intesa Sanpaolo per il contributo a questo importante evento – ha aggiunto Gianfranco Morelli, CDA Libertas con delega alla sostenibilità e all’inclusività – che chiude l’attività dell’anno 2025 ma che vuole essere un vero trampolino di lancio per l’attività del baskin che sta sempre più prendendo piede in Italia e in Europa. Grazie alla Società Warriors di Lucca, al suo factotum Gianluca Orsi e a tutte e tutti gli atleti, tecnici, accompagnatori e famiglie anche della Libertas che accenderanno il parquet di Via Pera”.